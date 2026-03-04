Acasă » Exclusiv » Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții”

Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții”

De: Andrei Iovan 04/03/2026 | 22:00
Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Primăvara l-a prins pe Aurelian Temișan cum nu se putea mai bine. Proiectele curg, spectacolele la fel, iar luna martie este full pentru îndrăgitul artist. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a făcut dezvăluri din „bucătăria internă” a show-ului „Te cunosc de undeva”. Ce părere are despre schimbările care au avut loc la masa juriului, dar și ce se va întâmpla pe viitor cu emisiunea, veți putea citi în rândurile de mai jos.

Este un showman în adevăratul sens al cuvântului, iar fanii se pot bucura de spectacolele pe care le susține în mod regulat. Pe de altă parte, Aurelian Temișan își amintește cu drag și cu ușoară nostalgie de „perioada de aur” a emisiunii „Te cunosc de undeva”, pe vremea când juriul era format din Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Andrei Aradits și Aurelian Temișan. Juriu care nu ar fi trebuit dezbinat, din spusele sale.

Aurelian Temișan încă speră că juriul va reveni la formula inițială. sursă – social media

Artistul a fost vehement și și-a spus în mod direct opinia legată de schimbările pe care le-au făcut producătorii show-ului. Iar concluzia lui este clară: masa juraților nu trebuia să sufere modificări, ci ar fi trebuit să rămână în formula care a consacrat emisiunea. În plus, artistul ne-a dezvăluit că șansele ca emisiunea de la Antena 1 să aibă continuitate sunt destul de mici.

Aurelian Temișan: „Șansele ca să se mai facă Te cunosc de undeva sunt minime”

Cu toate că producătorii emisiunii au făcut schimbări la masa juriului, Andrei Aradits a părăsit show-ul iar Ilona Brezoianu i-a luat locul Andreei Bălan, Aurelian Temișan încă mai crede că există șansa ca juriul să revină la forma inițială. Însă adevărata problemă este faptul că „Te cunosc de undeva” s-ar putea să nu mai existe în grila de programe a Antenei 1.

Eu cred în posibilitatea de a reface juriul așa cum era inițial, cu Andrei Aradits, cu Andreea și eu cu Ozana, pentru că acela a fost un juriu care nu trebuia să se clintească de la masă, nu trebuia să existe intervenții, din punctul meu de vedere. Nu trebuia dezbinat acel juriu, nici atunci când am plecat noi trei, eu cu Ozana și cu Andreea și a rămas doar Aradits un sezon, nici plecarea lui Aradits, care a fost justificată, că a prins un film la Pro Tv, până la urmă el e actor, l-am salutat și am zis Doamne-ajută să ne mai vedem în viața asta. Dar acum cred că și Andrei ar putea să revină, Andreea de asemenea. Șansele ca să se mai facă „Te cunosc de undeva” sunt minime, darămite să se revină la aceeași formă a juriului, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Aurelian Temișan consideră că sunt șanse mici ca emisiunea Te cunosc de undeva să mai continue. sursă – social media

Artistul ne-a vorbit și despre planurile lui din următoarea perioadă, dar și despre surpriza internațională pe care o pregătește de ceva vreme.

De două săptămâni suntem plecați, am văzut Bucureștiul o singură zi, din 16 februarie am fost plecat, cu „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „Divorțul anului”, „Eu te cred, da’…tu mă minți”, piese pe care le jucăm peste tot, prin țară. M-a prins foarte bine primăvara, sâmbătă sunt în Deltă, cânt pentru doamne. E o lună full, din fericire și mă bucur să spun asta, sunt de găsit acolo unde vrea lumea să mă găsească. Pe 23 vine concertul meu de la Teatrul Național. Dorința de a mă lansa pe plan internațional a rămas în picioare, mă apropii de momentul în care voi anunța surpriza. Dacă nu visezi și dacă nu îți pui un target înalt, nu ai cum să ajungi acolo, dacă ești mulțumit doar cu ce ești, s-ar putea să înceapă declinul. Dacă vrei și mai mult, în sensul de a progresa, de a învăța și de a face și mai multe lucruri frumoase și mai departe de locul în care le faci, ai toate șansele să se îndeplinească, ne-a mai spus îndrăgitul artist.

CITEȘTE ȘI – Cu cine nu s-a mai înțeles Andreea Bălan la Te cunosc de undeva, de fapt. A divulgat adevăratul motiv al plecării

NU RATA – Ce ”alianță” au făcut foștii colegi de la Antena 1 ca să o înlăture pe Andreea Bălan din scaunul de jurat. Au „lucrat-o” pe la spate şi… Naşul Temișan i-a ținut partea degeaba!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Exclusiv
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile…
EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”
Exclusiv
EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat ...
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era ...
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei ...
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe ...
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Vezi toate știrile
×