Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții”

Primăvara l-a prins pe Aurelian Temișan cum nu se putea mai bine. Proiectele curg, spectacolele la fel, iar luna martie este full pentru îndrăgitul artist. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a făcut dezvăluri din „bucătăria internă” a show-ului „Te cunosc de undeva”. Ce părere are despre schimbările care au avut loc la masa juriului, dar și ce se va întâmpla pe viitor cu emisiunea, veți putea citi în rândurile de mai jos.

Este un showman în adevăratul sens al cuvântului, iar fanii se pot bucura de spectacolele pe care le susține în mod regulat. Pe de altă parte, Aurelian Temișan își amintește cu drag și cu ușoară nostalgie de „perioada de aur” a emisiunii „Te cunosc de undeva”, pe vremea când juriul era format din Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Andrei Aradits și Aurelian Temișan. Juriu care nu ar fi trebuit dezbinat, din spusele sale.

Artistul a fost vehement și și-a spus în mod direct opinia legată de schimbările pe care le-au făcut producătorii show-ului. Iar concluzia lui este clară: masa juraților nu trebuia să sufere modificări, ci ar fi trebuit să rămână în formula care a consacrat emisiunea. În plus, artistul ne-a dezvăluit că șansele ca emisiunea de la Antena 1 să aibă continuitate sunt destul de mici.

Aurelian Temișan: „Șansele ca să se mai facă Te cunosc de undeva sunt minime”

Cu toate că producătorii emisiunii au făcut schimbări la masa juriului, Andrei Aradits a părăsit show-ul iar Ilona Brezoianu i-a luat locul Andreei Bălan, Aurelian Temișan încă mai crede că există șansa ca juriul să revină la forma inițială. Însă adevărata problemă este faptul că „Te cunosc de undeva” s-ar putea să nu mai existe în grila de programe a Antenei 1.

Eu cred în posibilitatea de a reface juriul așa cum era inițial, cu Andrei Aradits, cu Andreea și eu cu Ozana, pentru că acela a fost un juriu care nu trebuia să se clintească de la masă, nu trebuia să existe intervenții, din punctul meu de vedere. Nu trebuia dezbinat acel juriu, nici atunci când am plecat noi trei, eu cu Ozana și cu Andreea și a rămas doar Aradits un sezon, nici plecarea lui Aradits, care a fost justificată, că a prins un film la Pro Tv, până la urmă el e actor, l-am salutat și am zis Doamne-ajută să ne mai vedem în viața asta. Dar acum cred că și Andrei ar putea să revină, Andreea de asemenea. Șansele ca să se mai facă „Te cunosc de undeva” sunt minime, darămite să se revină la aceeași formă a juriului, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Artistul ne-a vorbit și despre planurile lui din următoarea perioadă, dar și despre surpriza internațională pe care o pregătește de ceva vreme.

De două săptămâni suntem plecați, am văzut Bucureștiul o singură zi, din 16 februarie am fost plecat, cu „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „Divorțul anului”, „Eu te cred, da’…tu mă minți”, piese pe care le jucăm peste tot, prin țară. M-a prins foarte bine primăvara, sâmbătă sunt în Deltă, cânt pentru doamne. E o lună full, din fericire și mă bucur să spun asta, sunt de găsit acolo unde vrea lumea să mă găsească. Pe 23 vine concertul meu de la Teatrul Național. Dorința de a mă lansa pe plan internațional a rămas în picioare, mă apropii de momentul în care voi anunța surpriza. Dacă nu visezi și dacă nu îți pui un target înalt, nu ai cum să ajungi acolo, dacă ești mulțumit doar cu ce ești, s-ar putea să înceapă declinul. Dacă vrei și mai mult, în sensul de a progresa, de a învăța și de a face și mai multe lucruri frumoase și mai departe de locul în care le faci, ai toate șansele să se îndeplinească, ne-a mai spus îndrăgitul artist.

