Cu cine nu s-a mai înțeles Andreea Bălan la Te cunosc de undeva, de fapt. A divulgat adevăratul motiv al plecării

Andreea Bălan a explicat adevăratul motiv pentru care a plecat de la „Te cunosc de undeva”, acolo unde era jurat alături de alte 3 vedete din showbizul autohton. Cântăreața a explicat motivul pentru care a luat această decizie și a clarificat care a fost, de fapt, cauza plecării.

De ce a plecat Andreea Bălan de la Te cunosc de undeva

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a spus Andreea Bălan.

Artista a mai subliniat faptul că totul a fost o treabă punctuală, legată doar de persoanele care sunt implicate în proiect. Andreea a mărturisit că nu a rupt legătura cu trustul de televiziune și este prezentă ocazional în emisiuni. Acum se declară foarte mulțumită de colaborarea cu TVR, acolo unde se simte respectată.

„A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele… Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie. Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR. Aici am mai mult timp liber pentru că aici filmez doar patru-cinci ore pe zi. La Te cunosc de undeva filmam 10-12 ore, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am plecat. Nu că nu m-aș fi înțeles bine cu Antena 1 sau cu trustul. Mie trustul mi-e foarte drag, directorii sunt foarte ok, Mona Segall e acolo și e un om pe care efectiv îl iubesc. Sunt producători cu care eu am lucrat foarte mult și m-am înțeles foarte bine acolo. A fost ceva strict cu cea care face această emisiune și cu care nu o să mai lucrez în viața mea!”, a spus vedeta pentru Viva.

