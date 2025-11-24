Drama neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea: ”Săptămâna trecută ne văzusem”

Cazul Gabrielei Popi a șocat o țară întreagă. După ce a fost dată dispărută, medicul de familie din Constanța a fost găsit fără suflare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Murfatlar. După tragedie, au apărut detalii neștiute despre drama prin care femeia trecea. Află toate detaliile în articol!

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea medicală din Constanța în urmă cu puțin timp. Medicul de familie Gabriela Popi, cunoscută și apreciată pentru activitatea sa profesională, a fost găsită decedată. Trupul femeii a fost descoperit în Canalul Dunăre- Marea Neagră, iar autoturismul său a fost abandonat în apropierea podului din zonă.

„Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.

Detalii neștiute despre viața Gabrielei Popi

Gabriela Popi era dată dispărută încă de vineri și a fost căutată intens de familie și prieteni, după ce nu mai răspundea la telefon. Ea era mama unui adolescent și era recunoscută pentru devotamentul cu care îngrijea pacienții.

Acum, după această tragedie, detalii neștiute au ieșit la iveală despre drama prin care femeia ar fi trecut. Gabriela Popi ar fi suferit de depresie de ceva vreme. Unul dintre pacienții femeii a lăsat un comentariu în mediul online și a dezvăluit ce se întâmpla în viața doctoriței.

„Din păcate a trecut prin multe, în ultimii ani. A fost medicul meu de familie. Săptămâna trecută ne văzusem pentru o trimitere. Dumnezeu să o ierte!”, a scris pacientul.

Moartea doctoriței a lăsat un gol în sistemul medical din Constanța și multă durere în sufletele sutelor de pacienți care o apreciau pentru bunătatea ei și dedicarea față de muncă.

