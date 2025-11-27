Acasă » Știri » Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 08:23
Cântăreață de muzică populară, accident grav /Foto: IPJ Dolj
O cunoscută interpretă de muzică populară a fost la un pas de tragedie. Cântăreața a fost protagonista unui accident rutier grav. În timp ce se îndrepta către un eveniment, mașina în care se afla aceasta a derapat, a intrat într-un cap de pod și s-a rostogolit de mai multe ori. Cum s-a întâmplat totul?

Ramona Mișcu, o cunoscută interpretă de muzică populară din Dolj, a fost implicată într-un grav accident rutier. Interpreta se îndrepta către Târgu-Jiu, însă în zona Preajba mașina ei a derapat și a intrat într-un cap de pod.

Cântăreață de muzică populară, accident grav

Ramona Mișcu se îndrepta către Târgu-Jiu, acolo unde era așteptată să participe la un eveniment caritabil. Însă, pe drum, în zona Preajba, mașina acesteia a derapat și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului violent, autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori, oprindu-se, în cele din urmă, pe câmpul de la marginea drumului.

Ramona Mișcu, accident grav /Foto: Instagram

Din fericire, Ramona Mișcu s-a ales doar cu o sperietură zdravănă. Deși impactul a fost violent, cântăreața a reușit să scape fără răni prea grave. Aceasta se afla singură în mașină în momentul impactului, așa că nu au fost înregistrate alte victime.

La momentul accidentului, tânăra de 20 de ani se îndrepta către un local din Târgu-Jiu. Artista era așteptată acolo pentru a participa la un eveniment caritabil, dedicat unei fetițe bolnave. În urma celor întâmplate, cântăreața nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În schimb, mașina în care aceasta se afla a fost complet distrusă. La fața locului au fost și echipajele de poliție, care au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la producerea incidentului rutier.

