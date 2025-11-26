Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori

O cântăreață de muzică populară din Dolj a fost victima unui accident rutier în Târgu-Jiu. Artista de 20 de ani se îndrepta către un eveniment caritabil și ar fi urmat să susțină un recital, însă nu a mai apucat.

Interpreta de muzică populară Ramona Mișcu a trecut printr-o sperietură soră cu moartea după ce a fost implicată într-un accident rutier. Artista se îndrepta către Târgu-Jiu, iar în zona Preajba, mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod.

Cântăreața de muzică populară s-a răsturnat cu mașina

Incidentul a avut loc miercuri noaptea, 26 noiembrie, în județul Dolj. Ramona Mișcu se îndrepta către un eveniment caritabil – dedicat undei fetițe bolnave din Târgu-Jiu, unde ar fi trebuit să suțină un recital.

Pe drum, mașina condusă de ea a derapat, s-a izbit de un cap de pod, apoi s-a răsturnat de mai multe ori, ajungând pe un câmp. Artista se afla singură în mașină și din fericire a fost scoasă teafără din autoturismul făcut praf. Echipajele de poliție ajunse la locul accidentului urmează să stabilească modul în care s-a produs incidentul.

