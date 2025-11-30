Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă

Un incident rutier extrem de grav a pus pe jar autoritățile și echipele de intervenție duminică seară, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs pe DN1, în zona orașului Azuga.

Un accident rutier grav a avut loc duminică seară în orașul Azuga, pe DN1, la granița dintre județele Prahova și Brașov. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în total opt persoane au fost rănite, printre ele aflându-se și trei copii. Cel mai afectat a fost un tânăr de 23 de ani, găsit în stop cardio-respirator. Echipele de intervenție au reușit să îl stabilizeze la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență către spitalul din Brașov.

„Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cei opt ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi trei copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de 23 ani, se află în stop cardio-respirator”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Restul victimelor, care au suferit diferite traumatisme, au fost evaluate și trimise la unități medicale pentru investigații suplimentare. La intervenție au participat echipaje de la ISU Prahova și ISU Brașov, cu autospeciale dotate pentru descarcerare, pompieri, paramedici SMURD și o ambulanță SAJ, mobilizate rapid pentru gestionarea situației.

„Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate şi, ulterior, transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, precizează sursa citată.

