Acasă » Știri » Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă

Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 22:42
Grav accident la Azuga, soldat cu 8 răniți! Un tânăr de 23 de ani, în stare gravă
Accident grav în Azuga / Sursa foto: Arhivă CANCAN

Un incident rutier extrem de grav a pus pe jar autoritățile și echipele de intervenție duminică seară, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs pe DN1, în zona orașului Azuga.

Un accident rutier grav a avut loc duminică seară în orașul Azuga, pe DN1, la granița dintre județele Prahova și Brașov. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în total opt persoane au fost rănite, printre ele aflându-se și trei copii. Cel mai afectat a fost un tânăr de 23 de ani, găsit în stop cardio-respirator. Echipele de intervenție au reușit să îl stabilizeze la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență către spitalul din Brașov.

„Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cei opt ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi trei copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de 23 ani, se află în stop cardio-respirator”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO: Profimedia

Restul victimelor, care au suferit diferite traumatisme, au fost evaluate și trimise la unități medicale pentru investigații suplimentare. La intervenție au participat echipaje de la ISU Prahova și ISU Brașov, cu autospeciale dotate pentru descarcerare, pompieri, paramedici SMURD și o ambulanță SAJ, mobilizate rapid pentru gestionarea situației.

„Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate şi, ulterior, transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, precizează sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani

El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria”

Tags:
Iți recomandăm
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Știri
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft
Știri
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
Digi24
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește ...
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri ...
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate
Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat
Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 1 decembrie, de la ora 20.00
Elevii care nu fac școală marți, 2 decembrie 2025. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Elevii care nu fac școală marți, 2 decembrie 2025. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Vezi toate știrile
×