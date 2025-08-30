Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC! ”Am zis: GATA!” Transformarea incredibilă

Elena Cârstea face declarații tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC. La scurt timp după ce s-a externat și a început un program de recuperare, artista s-a confruntat și cu depresia, mărturisiri făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În prezent, Elena a slăbit nu mai puțin de 15 kilograme și, după ani de zile, s-a reapucat de muzică! Dar și de fumat, desi medicii i-au interzis acest lucru.

Elena Cârstea a petrecut mai bine de două săptămâni la terapie intensivă, într-un spital din America, după ce a suferit un AVC. Vedeta a văzut moartea cu ochii și a avut apoi nevoie de luni întregi pentru recuperare.

În prezent, la mai bine de trei ani de la această cumpănă, artista stabilită peste Ocean face mărturisiri tulburătoare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vorbește despre depresia avută, despre planurile de viitor, care includ și revenirea pe scenă, dar și un implant la o clinică din Turcia, precum și despre viața sa din America, după ce a învins moartea.

Cum a reușit Elena Cârstea să treacă peste depresia avută

Elena Cârstea s-a luptat o bună perioadă de timp și cu depresia, ca și când problemele medicale avute nu i-ar fi fost de ajuns. Potrivit mărturisirilor sale, a crezut că nu-și va mai reveni niciodată. Și că va trebui, de asemenea, să se obișnuiască și cu kilogramele în plus.

„O mare perioadă după AVC, am fost depresivă. Am crezut că niciodată nu îmi voi mai reveni. Luasem proporții din cauza steroizilor pe care i-au bagat în mine. Până când am zis gata! Și am slăbit 15 kilograme. Acum arăt foarte bine la vârsta mea. Și nu cred că am nevoie de vreo intervenție estetică”, a declarat Elena Cârstea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Își face implanturi în Turcia

Artista va apela însă și la implanturi, dar la cele dentare, la o clinică din Turcia. După care intenționează să ajungă și-n Româna.

„Nu am mai fost în țară din 2016. Mi-aș dori să vin la primăvară. Voi vedea. Până atunci voi merge în Turcia pentru implanturi dentare”, ne-a mai spus aceasta.

Elena Cârstea nu ne-a ascuns nici faptul că se folosește încă de baston, dar nu că ar mai avea nevoie, ci din motive de siguranță:

„Mai merg în baston, dar doar pentru că așa mă simt eu mai în siguranță. De asemenea, nu am renunțat nici la recuperare. De două ori pe săptămână, fac exerciții la piscină”.

„Pot cânta din nou”

Pe plan profesional, artista vine cu vești bune. S-a reapucat de muzică, după ani buni de pauză. A scos deja o piesă, pe care însăși a compus-o și o pregătește deja și pe a doua. În același timp, artista e dezamăgită că nu a fost invitată la Mamaia, acolo unde mulți dintre foștii săi colegi de generație au fost premiați.

„ Atunci când stau pe fotoliul din odaie și îi văd pe alții cum cântă, mă apucă spumele. M-ar fi putut chema la Mamaia, nu știu de ce nu au făcut-o. M-au invitat anul trecut, când încă nu eram prea bine. Am scos o piesă, acum intru iar în studiou, pentru altă piesă. Pot cânta din nou!”, a adăugat aceasta.

În același timp, artista stabilită peste Ocean s-a reîntors la locul de muncă.

„Mi-am reînnoit licența în imobiliare”, ne-a mai spus Elena Cârstea.

S-a reapucat de fumat

Imediat după ce s-a externat, Elena Cârstea a fost nevoită să renunțe la fumat. Artista suda țigările, iar recomandarea medicilor a fost una cât se poate de clară: te lași sau mori. Recent însă, artista s-a reîntors la acest viciu:

„Din păcate, m-am reapucat de fumat. Dar nu ca înainte, ci doar două-trei țigări pe zi. Fumatul mă relaxează”.

Pe lângă jobul său din imobiliare, Elena Cârstea are și o mica afacere cu pisici de rasă. Totodată, ea are curtea plină de feline, dar și de câini, fiind o mare iubitoare de animale.

(Citește și: PRIMELE DECLARAȚII ALE ELENEI CÂRSTEA, DUPĂ CE A SUFERIT UN ACCIDENT VASCULAR MASIV! “DACĂ ERAM ÎN ROMÂNIA, MUREAM”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.