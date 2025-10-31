Acasă » Știri » Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani

Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani

De: Irina Vlad 31/10/2025 | 18:22
Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani
Elena Cârstea și soțul ei/ sursa foto: Facebook

Au trecut ceva timp de când Elena Cârstea era ferm convinsă că (majoritatea) bărbaților sunt ”mitocani”, să tot fie 20 de ani. Pentru că nu toți bărbații sunt la fel, artista a dat uitării întâmplările care au făcut-o să creadă cele de mai sus, iar în prezent se bucură de iubirea vieții sale. Cum arată și cine este, de fapt, afaceristul american Glenn Muttart, soțul Elenei Cârstea? 

După un mariaj nefericit cu omul de afaceri Ionuț Laza, la începutul anilor 2000, Elena Cârstea avea să își întâlnească marea iubire. Artista a dat uitării perioadele mai puțin fericite din țară și s-a mutat definitiv în America. Acolo l-a întâlnit pe Glenn Muttart, un fost ofițer de marină, cel care avea să îi devină soț.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Elenei Cârstea

S-au cunoscut pe o rețea de socializare, în anul 2006, iar la o săptămână distanță s-au căsătorit. Au adoptat două fete (Sanda și Adriana). De atunci, cei doi au rămas împreună și și-au construit o familie unită. Recent, artista a publicat pe o rețea de socialziare o fotografie din ziua nunții, alături de un mesaj în care le spune prietenilor virtuali să s-au împlinit 19 ani de când este căsătorită cu Glenn Muttart.

„Ne-am cunoscut pe internet… pe drum… pe traiectorie. Cu totul întâmplător. Și, mai întâi, am vorbit mult online amândoi. Am vorbit o grămadă, dar el m-a invitat să merg acolo și am zis: „Ok, hai că vin’. Și, la al doilea drum pe care l-am făcut la el, nu m-a mai lăsat să plec. A zis să rămân acolo.

Și m-a cerut de nevastă după o săptămână. Vorbesc serios! Iar eu am zis Da, pentru că… zâmbea foarte drăguț. M-am îndrăgostit de gropițele lui. E scump, e un om foarte-foarte în banca lui. Soțul meu e un om foarte drăguț”, a povestit cântăreața în urmă cu mai mulți ani.

Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Sursă foto: Facebook

În cadrul unui interviu, Elena Cârstea a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite și sănătoase. Arista a recunoscut că nu are o relație perfectă cu soțul ei, însă, cu ajutorul sincerității și a respectului au reușit să treacă peste neînțelegeri.

„În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie! Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.

 

Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC! ”Am zis: GATA!” Transformarea incredibilă

Ce afacere inedită a salvat-o pe Elena Cârstea, în America, după ce a dat chix în imobiliare: vinde ”pufoșenii” pe mii de dolari!

Tags:
Iți recomandăm
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute
Știri
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota.…
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Știri
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
Mediafax
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate
Gandul.ro
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru...
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere...
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din Rahova
Mediafax
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Click.ro
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații...
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Digi 24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Digi24
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate
Gandul.ro
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească ...
Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute
Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași ...
Bella Santiago și soțul au pus construcția casei pe HOLD și au pariat cei 100.000 de euro rămași pe proiectul vieții lor: ”Este un risc foarte mare!”
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie
Șeful Jandarmeriei Române, prima REACȚIE după ce organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv ...
Șeful Jandarmeriei Române, prima REACȚIE după ce organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei
Cele 3 ZODII răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, ...
Cele 3 ZODII răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire!
Halloween-ul stârnește controverse! Vedetele din România zic pas la sărbătoare: „Nu ne punem coarne”
Halloween-ul stârnește controverse! Vedetele din România zic pas la sărbătoare: „Nu ne punem coarne”
Vezi toate știrile
×