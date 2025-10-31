Cine este și cu ce se ocupă soțul american al Elenei Cârstea. Cei doi s-au cunoscut pe internet și sunt căsătoriți de 19 ani

Au trecut ceva timp de când Elena Cârstea era ferm convinsă că (majoritatea) bărbaților sunt ”mitocani”, să tot fie 20 de ani. Pentru că nu toți bărbații sunt la fel, artista a dat uitării întâmplările care au făcut-o să creadă cele de mai sus, iar în prezent se bucură de iubirea vieții sale. Cum arată și cine este, de fapt, afaceristul american Glenn Muttart, soțul Elenei Cârstea?

După un mariaj nefericit cu omul de afaceri Ionuț Laza, la începutul anilor 2000, Elena Cârstea avea să își întâlnească marea iubire. Artista a dat uitării perioadele mai puțin fericite din țară și s-a mutat definitiv în America. Acolo l-a întâlnit pe Glenn Muttart, un fost ofițer de marină, cel care avea să îi devină soț.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Elenei Cârstea

S-au cunoscut pe o rețea de socializare, în anul 2006, iar la o săptămână distanță s-au căsătorit. Au adoptat două fete (Sanda și Adriana). De atunci, cei doi au rămas împreună și și-au construit o familie unită. Recent, artista a publicat pe o rețea de socialziare o fotografie din ziua nunții, alături de un mesaj în care le spune prietenilor virtuali să s-au împlinit 19 ani de când este căsătorită cu Glenn Muttart.

„Ne-am cunoscut pe internet… pe drum… pe traiectorie. Cu totul întâmplător. Și, mai întâi, am vorbit mult online amândoi. Am vorbit o grămadă, dar el m-a invitat să merg acolo și am zis: „Ok, hai că vin’. Și, la al doilea drum pe care l-am făcut la el, nu m-a mai lăsat să plec. A zis să rămân acolo. Și m-a cerut de nevastă după o săptămână. Vorbesc serios! Iar eu am zis Da, pentru că… zâmbea foarte drăguț. M-am îndrăgostit de gropițele lui. E scump, e un om foarte-foarte în banca lui. Soțul meu e un om foarte drăguț”, a povestit cântăreața în urmă cu mai mulți ani.

În cadrul unui interviu, Elena Cârstea a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite și sănătoase. Arista a recunoscut că nu are o relație perfectă cu soțul ei, însă, cu ajutorul sincerității și a respectului au reușit să treacă peste neînțelegeri.

„În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie! Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.

