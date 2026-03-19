Sătenii din Vaslui au început să strângă bani pentru înmormântarea lui Lucian, tânărul ucis de adolescentul de 16 ani

Tragedia din Vaslui a șocat pe toată lumea. Bărbatul ucis de adolescentul de 16 ani va fi înmormântat cu ajutorul sătenilor. Cel care a comis fapta se află în acest moment în arest.

În cursul zilei de marți, 17 martie, Gabriel Ionuț a fost dus în arest preventiv pentru 30 de zile. În timp ce băiatul de 16 ani se află la închisoare pentru fapta pe care a făcut-o, Lucian, tânărul de 24 de ani, urmează să fie înmormântat.

Pentru că nu avea foarte mulți apropiați, cei care l-au cunoscut pun mână de la mână să îi ridice trupul de la Medicina Legală. Bărbatul nu a avut o viață ușoară, iar cu banii pe care i-a făcut din străinătate, își achitase școala de șoferi.

Lucian va fi înmormântat

Lucian a avut o viață grea, spun cunoscuții. Acesta a fost crescut de bunica sa în Bunești, dar s-a stins din viață în urmă cu doi ani. El nu avea tată, iar mama lui s-a căsătorit cu un alt bărbat într-o comună mai îndepărtată. Din acest motiv, tânărul de 24 de ani și-a luat viața în proprile mâini și s-a dus în țări precum Germania și Marea Britanie pentru a munci. Lucian s-a întors în țară, iar din banii câștigați își plătise școala de șoferi.

Apropiații au spus că Gabriel Ionuț, adolescentul de 16 ani, era invidios pe Lucian și din acest motiv a recurs la acest gest. El l-a bătut, iar apoi l-a incendiat și Lucian nu a mai supraviețuit. În urma faptei sale, Gabriel a încercat să ascundă trupul victimei, însă totul a ieșit la suprafață. Marți, 17 martie, băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Localnicii spun că nu au bani pentru înmormântarea lui Lucian, iar din acest motiv, sătenii au organizat o strângere de fonduri. Cei care l-au cunoscut pe bărbat au pus bani pentru a reuși să ridice trupul neînsuflețit de la Medicina Legală.

Este foarte trist să se întâmple asta. A crescut fără iubirea părinților, nu a știut de tată, a trăit greu. Acum voia și el să muncească, să își vadă de un viitor, de o familie, dar l-a omorât, așa cum ai omorî un câine. Legea să facă dreptate. Să îl pedepsească pe criminal la închisoare pe viață. Acum poate adunăm de la fiecare câte un ban, să îi facem o înmormântare. Măcar atât să facem pentru el, dacă de salvat, nu l-am putut salva, a spus un apropiat.

