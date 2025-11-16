Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ”Destinul și-a urmat cursul”

Moartea lui Horia Moculescu a luat prin surprindere pe toată lumea și a adus multă durere în inimile apropiaților, dar și ale fanilor. Compozitorul și Mariana Moculescu au divorțat în urmă cu 20 de ani, iar de-a lungul anilor și-au aruncat cuvinte dure și au existat scandaluri. Deși menționase că nuva participa la funeralii, aceasta și-a schimbst decizia și s-a prezentat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Mariana Moculescu a fost prezentă la priveghiul fostului ei soț, Horia Moculescu, deși inițial anunțase că nu va participa. Compozitorul s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, iar astăzi a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și admiratori.

La evenimentul trist, Mariana Moculescu și-a susținut fiica trecând împreună prin momente de profundă durere. Inițial, fosta soție a artistului s-a confruntat cu un incident tensionat, când nu i s-a permis să intre pentru a-și lua rămas-bun, dar în cele din urmă a reușit să-și strângă fiica în brațe.

Aceasta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a vorbit despre intensitatea poveștii lor de dragoste și despre diferențele care i-au separat și fiecare a luat-o pe un drum diferit. Mariana Moculescu dezvăluie o legătură profundă, dincolo de zvonuri și scandalurile trecutului, și evidențiază că legătura lor continuă prin fiica lor, Nidia, simbol al poveștii intense dintre două epoci muzicale diferite.

„Între mine și Horia Moculescu a existat o intensitate născută din două lumi artistice complet diferite. Eu veneam din disciplina muzicii clasice și din contactul cu stilurile moderne occidentale. El venea din tradiția muzicii ușoare românești. Diferențele noastre au creat atât atracție, cât și limite imposibil de depășit. Pasiunea dintre două generații diferite nu este un simplu sentiment; este un fenomen neuro-biologic. Contrastul dintre energie și experiență creează polaritate, creativitate și instabilitate. Așa a fost și povestea noastră: puternică, rară, greu de ținut în echilibru. În final, muzicalitatea a fost singura calitate pe care mi-a rostit-o în cel mai tensionat moment. Și tot muzicalitatea ne-a ținut legați o vreme, dincolo de diferențe.

Astăzi, când destinul și-a urmat cursul, aleg să spun doar atât: am făcut parte din viața lui într-un mod care nu poate fi redus la zvonuri sau etichete. Am fost două epoci care s-au intersectat profund. Iar fiica noastră rămâne legătura definitivă între aceste două lumi. Prezența mea la funeralii este un gest de adevăr, nu de imagine. Un gest al cuiva care a trăit, a simțit și a dus povara unei povești intense, nu ideale. Dincolo de tot, am fost parte importantă din viața lui. Și el va rămâne, prin fiica noastră, parte din a mea. Așa rămâne adevărul”, a scris Mariana Moculescu, în mediul online.

