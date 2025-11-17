Acasă » Știri » Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia

Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia

17/11/2025
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
Horia Moculescu, una dintre vocile definitorii ale muzicii românești, s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la 88 de ani, lăsând în urmă un patrimoniu artistic de necontestat și o generație întreagă de interpreți și compozitori influențați de talentul său. Moartea sa a produs un val de emoție în lumea culturală, iar cei care i-au fost aproape îi rememorează astăzi parcursul impresionant și personalitatea inconfundabilă.

Cariera lui Horia Moculescu a debutat oficial în urmă cu șase decenii, pe scena Festivalului de la Mamaia, competiție în care avea să revină ani la rând ca interpret, compozitor sau membru al juriului. De-a lungul timpului, a acumulat numeroase distincții și trofee, devenind o figură emblematică a festivalului și un reper pentru întreaga industrie muzicală românească.

În ultimii ani, Horia Moculescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, însă a rămas activ în lumea muzicală până aproape de final. A participat la gale, concerte și festivaluri, fie ca invitat, fie ca membru în jurii de specialitate. În 2023, a revenit pe scena Festivalului Mamaia într-un moment remarcabil, reamintind publicului de creațiile sale din perioada de început.

Horia Moculescu și-a încheiat viața după o carieră impresionantă, lăsând în urmă nu doar un repertoriu muzical remarcabil, ci și planuri neîmplinite care ar urma să fie continuate de fiica sa, Nidia. Printre ultimele sale proiecte se număra lansarea celei de-a doua cărți autobiografice, „Aș mai avea ceva de spus”, tipărită chiar cu câteva zile înainte de moartea sa, și pregătirea unui spectacol dedicat creației sale, programat la Teatrul Național.

„Cum acum 2 ani a cucerit premiul I și premiul UCMR la prima și ultima sa participare la festivalul național al romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște cu o piesă cântată de Aurelian Temișan, „Anii mei”, aștepta cu nerăbdare spectacolul acestuia de la Teatrul Național din 19 noiembrie, „Anii mei – toamnă moculesciană”.

Dorea din tot sufletul să-și lanseze acolo cea de-a doua carte autobiografică, „Aș mai avea ceva de spus”, pe care aceeași editura a scos-o de sub tipar luni, 10 noiembrie, și pe care n-a mai apucat s-o vadă, dar pe care, cu siguranță, fiica sa Nidia o va dedica la acel concert. Iar Horia, dragul nostru Horia, o va citi acolo sus, în ceruri…

 Adio, Horia Moculescu! Bunul Dumnezeu să dea odihnă și pace sufletului acestui mare compozitor român, care a oferit patrimoniului muzical românesc creații nemuritoare!”, a spus Octavian Ursulescu, prezentatorul de evenimente, potrivit Click!

