Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”

De: Rebeka Pascu 15/10/2025 | 23:40
Ce a fost și ce a devenit! Artistul care făcea valuri printre femei s-a pus la casa lui, iar acum…schimbă scutece. Jador s-a schimbat radical de când a devenit părinte, iar regulile impuse de partenera lui l-au cam pus la punct. Da, da, ați citit bine! Cântărețul are un set clar de interdicții pe care chiar le respectă! Cum a reușit Oana să îl cumințească, dar și cât de implicat este în rolul de tată, aflați în rândurile de mai jos. Jador a oferit pentru CANCAN.RO un interviu….altfel!

După ce Robert Lele a fost provocat în cadrul unei emisiuni tv să spună numele unui artist pe care nu îl place, răspunsul lui fiind clar și vehement „Jador”, acum cei doi se află într-un scandal de proporții. Cu toate acestea, artistul blamat de soțul Andrei Volos s-a prezentat la premiera filmului „Pădurea este a mea” cu zâmbetul pe buze, fără să pară afectat de ultimele articole din presă care îl privesc în mod direct. CANCAN.RO a obținut declarații exclusive de la Jador despre regulile stricte impuse de partenera lui de viață! Nu are voie nici măcar să…tușească, la propriu!

Jador pus la punct de soție / FOTO: Instagram

Jador, pus la punct de soție!

Jador este exemplul viu că un bărbat se poate schimba! Artistul și-a îndeplinit cel mai mare vis anul acesta: a devenit tată și are o familie frumoasă! Cântărețul și-a intrat imediat în rolul de părinte, iar dacă înainte mai dădea skip nopților acasă, acum artistul nu pierde niciodată ocazia să fie alături de familia lui seară de seară, chiar dacă…somnul lipsește cu desăvârșire!

„E bombă rolul de tată! Te trezești la ora 5,4,3,2,1, când are el chef! Evenimentele sunt în weekend, rar cântăm în timpul săptămânii. Mai există, dar lipsim în weekend, în rest, dormim acasă…Adică, nu dormim! Acum se ocupă Oana de copil, dar la început m-am ocupat eu mai mult, pentru că ea era operată. Era în perioada de lăuzie.”, a declarat Jador pentru CANCAN.RO

Jador, declarații exclusive despre rolul de tată

Poate înainte mai reușea să aibă ultimul cuvânt, dar acum…s-au cam inversat rolurile! Artistul trebuie să respecte cu strictețe „legea” din casă, scrisă cu maaare atenție de soția sa, Oana Ciocan. Dacă altădată el dicta regulile, acum e clar cine conduce, iar Jador pare că s-a obișnuit cu noul „management” de acasă…

„Nu am voie să pun mâna pe el, nu am voie să îl pup pe mâini, nu am voie să îl pup pe gură, nu am voie să strănut, să casc, să tușesc, că se sperie. Nu am voie nimic! Bărbații adevărați au familie. Cine ajunge la 30 de ani neînsurat, e vagabont!”, a mai spus Jador pentru CANCAN.RO

Jador și sora sa, Camelia Dumitrache / foto: Facebook

Sora lui Jador, Camelia pare că vrea să îi calce pe urme artistului. Tânăra își dorește să își întemeieze o familie cât mai curând, dar…există un obstacol! Jador nu prea îl are la inimă pe viitorul cumnat. Motivul? „Nu face” de sora lui 🙂

„Nu vă bazați pe cumnatul meu. E urât! Nu ați văzut?! Face de sora mea ăla? Dar da, stau mai mult cu el. E prietenul meu, asta e faza!”, a mai spus artistul.

