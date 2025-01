Ce relație există între Jador și părinții Oanei? Sora lui l-a dat de gol: ”N-ai cum”

După aproape o lună de la nunta fastuoasă a lui Jador cu Oana, viața de cuplu a artistului pare să fie liniștită și plină de armonie. Relația lui Jador cu părinții Oanei s-a dovedit a fi una cât se poate de bună, iar atmosfera familială a contribuit la o integrare rapidă și naturală. Iată ce declarații a făcut sora lui Jador!

Jador și Oana Ciocan și-au unit destinele în a treia zi de Crăciun, într-un eveniment intim și emoționant. Cei doi au spus „DA” atât în fața altarului, cât și la Starea Civilă, fiind însoțiți de nașii lor, Cătălin Moroșanu și soția acestuia, Georgiana. Nunta, organizată într-un cadru restrâns, a avut loc la un restaurant din Bacău, orașul natal al artistului, unde familia și prietenii apropiați le-au fost alături.

Părinții Oanei, originari din Craiova, sunt descriși ca oameni simpli, calzi și cu principii solide, asemănători cu familia lui Jador. Acest mediu pare să fi creat cadrul ideal pentru o relație strânsă și deschisă între artist și socrii săi. Jador a fost primit cu brațele deschise în familia Oanei.

„Părinţii Oanei sunt niste oameni deosebiți. Eu am mers la ei înainte de nuntă, am dormit acolo. Mă înțeleg foarte bine cu părinții ei. Ei sunt din Craiova, oameni deosebiti, simpli, liniştiţi, la locul lor, ca noi, acelaşi gen. Sunt de la ţară, cum suntem și noi, cum e mama, așa e mama Oanei, cum e tatăl meu, aşa e tatăl Oanei. Sunt oameni foarte buni și foarte calzi. Și Jador se înțelege foarte bine cu ei. E foarte alintăcios și cu ei. O strigă mamă soacră pe soacra lui. N-ai cum să nu-l adopți pe Jador, e un copil mai mare. Când i-a cunoscut pe socrii, a fost doar el cu Oana. La nuntă, s-au distrat foarte mult, ei sunt de religie ortodoxă.”,

a spus sora lui Jador, Camelia Dumitrache, la „Online story by Cornelia Ionescu”.