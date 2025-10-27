Acasă » Știri » Jador, mână largă pentru familia sa! Unde vrea să se mute împreună cu Oana Ciocan și fiul lor

Jador, mână largă pentru familia sa! Unde vrea să se mute împreună cu Oana Ciocan și fiul lor

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 16:34
Jador își caută casă. Sursă: Instagram
Cu toate că își anunța fanii în urmă cu o lună despre faptul că și-a cumpărat o casă în care urma să se mute alături de Oana Ciocan și băiețelul lor, Jador a venit cu un nou anunț. Artistul este în căutarea unei alte locuințe și așteaptă oferte. Ce s-a întâmplat? Află în articol!

Viața lui Jador și a Oanei Ciocan traversează o perioadă plină de emoții și schimbări. După ce familia lor s-a mărit odată cu apariția lui Avraam, cei doi trebuiau să bifeze următoarea dorință foarte importantă: mutarea într-o casă care are curte. Ei anunțau în urmă cu puțin timp că și-au împlinit acest vis. În urmă cu o lună, artistul le prezenta fanilor noua locuință achiziționată printr-un filmuleț postat pe Instagram și spunea:

 ”Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe!❤️ Vă aștept la mine la grătar🤣 În sfârșit o să stăm la curte. ”

Jador, mână largă pentru familia sa

Ei bine, după doar o lună de la veste, artistul a făcut un alt anunț pe Instagram. Semn că ceva nu a mers așa cum și-ar fi dorit sau că preferințele lor s-au schimbat între timp, Jador le-a cerut fanilor oferte pentru case situate pe malul lacului Snagov. Cert e că artistul nu se uită la bani și a pus o condiție clară: locuința trebuie să aibă neapărat ieșire la lac.

„Vă salut oameni buni! Vă rog frumos, dacă cunoașteți pe cineva care are casa pe malul lacului Snagov, caut o casă acolo, să mă mut eu împreună cu soția și cu băiețelul nostru. Căutăm o casă cu ieșire la lac. Dacă e interesat proprietarul cu schimb de alte case, eu sunt deschis la asta sau îi dăm bănuții la om, cum vrea. Dați-ne oferte, scrieți-mi în privat. Mulțumesc!”, a transmis Jador.

