Jador, mână largă pentru familia sa! Unde vrea să se mute împreună cu Oana Ciocan și fiul lor

Cu toate că își anunța fanii în urmă cu o lună despre faptul că și-a cumpărat o casă în care urma să se mute alături de Oana Ciocan și băiețelul lor, Jador a venit cu un nou anunț. Artistul este în căutarea unei alte locuințe și așteaptă oferte. Ce s-a întâmplat? Află în articol!

Viața lui Jador și a Oanei Ciocan traversează o perioadă plină de emoții și schimbări. După ce familia lor s-a mărit odată cu apariția lui Avraam, cei doi trebuiau să bifeze următoarea dorință foarte importantă: mutarea într-o casă care are curte. Ei anunțau în urmă cu puțin timp că și-au împlinit acest vis. În urmă cu o lună, artistul le prezenta fanilor noua locuință achiziționată printr-un filmuleț postat pe Instagram și spunea:

”Ne-am luat o căsuță pentru noi și, mai ales, pentru bebe!❤️ Vă aștept la mine la grătar🤣 În sfârșit o să stăm la curte. ”

Jador, mână largă pentru familia sa

Ei bine, după doar o lună de la veste, artistul a făcut un alt anunț pe Instagram. Semn că ceva nu a mers așa cum și-ar fi dorit sau că preferințele lor s-au schimbat între timp, Jador le-a cerut fanilor oferte pentru case situate pe malul lacului Snagov. Cert e că artistul nu se uită la bani și a pus o condiție clară: locuința trebuie să aibă neapărat ieșire la lac.

„Vă salut oameni buni! Vă rog frumos, dacă cunoașteți pe cineva care are casa pe malul lacului Snagov, caut o casă acolo, să mă mut eu împreună cu soția și cu băiețelul nostru. Căutăm o casă cu ieșire la lac. Dacă e interesat proprietarul cu schimb de alte case, eu sunt deschis la asta sau îi dăm bănuții la om, cum vrea. Dați-ne oferte, scrieți-mi în privat. Mulțumesc!”, a transmis Jador.

CITEȘTE ȘI:

Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”

Jador și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe! Ce bijuterie pe 4 roți și-a cumpărat: ”Sunt cel mai tânăr proprietar”