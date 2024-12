Secretul bine păstrat a ieşit la iveală: Doiniţa Oancea nu o suporta deloc! Diana Dumitrescu a luat atitudine: „M-am dus direct la ea şi…”

Diana Dumitrescu şi Doiniţa Oancea au devenit foarte bune prietene încă din perioada în care jucau împreună în primele telenovele româneşti. Prietenia lor dăinuie de un deceniu și jumătate, și-au fost alături în momentele frumoase, dar și în cele mai puțin plăcute. Ceea ce nu știe însă lumea este că, cele două, care acum sunt bune prietene, nu s-au plăcut la început. Chiar actrița care a întruchipat-o pe Regina în serialul în care cele două s-au cunoscut a dezvăluit pentru CANCAN.RO că, nu de puține ori, colega ei a încercat să păstreze distanța față de ea. Diana Dumitrescu este de părere că Doinița o considera superficială și, prin prisma acestui fapt, nu își dorea o relație de prietenie cu ea.

Diana Dumitrescu a fost prezentă la gala caritabilă prezentată de colega și prietena ei, Doinița Oancea( vezi aici detalii). Anul 2024 a fost unul dificil pentru soția lui Alin Boroi, însă a fost anul în care a realizat menirea ei pe Pământ. Și-a schimbat religia, iar acum este dispusă să ajute oamenii care au probleme de sănătate cu tot ce poate. Dar, pe lângă subiectele solemne și sensibile pe care le-am discutat, interviul a avut și câteva părți amuzante, dar totodată pline de dezvăluiri inedite. Printre acestea se numără și faptul că prietenia ei de peste un deceniu cu Doinița Oancea a început cu stângul. De ce o considera colega de platou pe Diana Dumitrescu superficială, dar și um i-a cerut ea socoteală pentru atitudinea rece pe care o adopta, aflăm de la actriță.

Diana Dumitrescu spune că Doinița Oancea nu a suportat-o inițial: „I se părea că sunt superficială”

Actrița care a interpretat-o pe Regina în serialul românesc cu același nume susține că a simțit că Doinița Oancea încerca să păstreze distanța față de ea. După un timp însă, Diana Dumitrescu a luat taurul de coarne și a mers să-i ceară socoteală colegei de serial. Cum a decurs totul, ne spune șatena.

„Eu și Doinița am pornit cu stângul să spun așa. Nu ne-am lipit una de alta de la început. Ei îi ia timp să cunoscă un om și pentru că eu mereu am fost foarte exuberantă și volubilă, i se părea că sunt și superficială. A păstrat distanța o perioadă față de mine. Într-o zi m-am dus direct la ea și am întrebat-o: „Tu ai ceva cu mine?”. Făcând pasul asta și ducându-mă spre ea, așa ne-am împrietenit.

Apoi ne-am împrietenit și mai tare prin prisma Majdei, iar prietenia noastră se descrie așa astăzi, la sfârșit de 2024: Nu trebuie să vorbim în fiecare zi sau să ne vedem mereu, dar în momentul în care punem mâna pe telefon, este ca și cum ne-am văzut ieri”, a spus Diana Dumitrescu pentru CANCAN.RO.

Acum, Diana Dumitrescu și Doinița Oancea sunt prietene la cataramă, se sfătuiesc și se ajută reciproc. Au fost alături una de cealaltă în perioadele dificile, dar și în momentele frumoase. Recent, Diana a însoțit-o pe actrița Lia- soția soțului meu, la un eveniment caritabil. Vorbim despre Gala Caritabilă „De la întuneric la lumină” care a debutat cu o poveste inspirațională despre parcursul unui pacient oncologic de la primirea diagnosticului până la vindecare, urmată de intervenții ale unor speakeri – personalități din domeniul cultural sau medical, precum Chris Simion, Prof. Dr. Gina Chiriac sau Sebastian Rotariu. Cu un obiectiv ambițios de a extinde programul din București pe plan național, asociația SURSA își propune să aducă sprijinul necesar în tratamentul pacientilor oncologici, abordându-le nu doar nevoile fizice, ci și pe cele psiho-emoționale.

În cadrul acestei gale caritabile, actrița a povestit că are pe cineva apropiat care suferă de această boală: „Invitația a venit din partea Doiniței care este implicată în Asociația Sursa și nu aveam cum să nu fiu prezentă aici și, în al doilea rând, există o persoană în viața mea care trece prin aceste momente și pentru care m-am rugat enorm de mult. În momentul în care Doinița m-a sunat, am zis `Doamne, mulțumesc că cineva se gândește, nu numai la cei bolnavi, dar inclusiv la familia lor` pentru că persoanele apropiate se întâmplă să sufere mai tare pentru că se simt neputincioși și nu știu cum să reacționeze. Nu este cineva care face parte din familia mea, dar este o prietenă. Este un om bun și blând și evident că mi-a părut rău. Nu este cineva din familie, Slavă Domnului, suntem sănătoși și sper să ne țină așa”, a povestit actrița.

Diana Dumitrescu a avut parte de un an greu și își dorește ca fiul ei: „Să nu aibă nevoie de psihoterapeut când ajunge la 20 de ani”

Participarea la astfel de gale caritabile nu este doar un eveniment care nu se va mai repeta pentru actriță, dimpotrivă. Diana Dumitrescu, care și-a schimbat și religia de curând, trecând de la ortodoxie la religia penticostală, spune că s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu, mai ales prin prisma unui an dificil prin care a trecut.

„Anul asta, 2024, a fost un an greu, nu neapărat lipsit de realizări, am avut multe realizări personale. A mai fost un an de maturizare și de a-mi înțelege scopul pe pământ și de asta mă vedeți la galele caritabile pentru că mi-am dat seama că rolul meu este de a ajuta pe cei care au nevoie”, a susținut Diana Dumitrescu.

„Carol este bine, este un copil bun și blând. A pierdut un dinte, al treilea și este în perioada în care arată ciudățel, dar e drăguț și amuzant. Ca orice copil, mai face și năzbâtii, dar feedback-ul pe care l-am primit e că este foarte empatic. Amândoi suntem permisivi până când nu mai putem să fim permisivi. Este puțin greu pentru copil care este obișnuit să aibă voie și dintrodată nu mai are și este puțin șocat. Nu ne iese cu polițistul rău și vine Alin și e și el. Ne strădium să fim părinți buni. Eu tot spun că mai am timp, am timp să îndrept asta, cealaltă, dar nu este ceva care se face ușor. Sper să ajungă la 20 de ani și să nu aibă nevoie de psihoterapeut, atât”, a spus actrița care a întruchipat-o pe Regina pentru CANCAN.RO.

