Adevăratul motiv pentru care Diana Dumitrescu a slăbit. “Am crezut că mor! Nu îmi mai vine să mănânc, mi-e frică!”

Diana Dumitrescu se numără printre prietenii lui Cătălin Botezatu, așa că nu a ratat, marți seara, prezentarea colecției Smart Fashion Summer, concepută de designer pentru un lanț de supermarketuri. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și care au obligat-o să facă schimbări în alimentație, dar și în ce condiții ar reveni pe micul ecran.

Diana Dumitrescu și-a dorit, în ultimii ani, să revină la formele de odinioară, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. A slăbit, dar pe fondul unor probleme de sănătate pe care le ține sub control și care au obligat-o să ia măsuri.

CANCAN.RO: Cum te-ai simțit când Bote te-a refuzat, în adolescență, pentru o prezentare de modă și când ați devenit prieteni?

Diana Dumitrescu: Frustrată, evident, aveam 16-17 ani, normal că voiam să particip. Dar a trecut! Ne-am împrietenit ceva ani mai târziu, pe la evenimente, aveam și prieteni în comun, ne-am împrietenit tare de tot.

Diana Dumitrescu: "Seara am înlocuit masa consistentă cu supă de pui și automat slăbești"

CANCAN.RO: Te mai tentează să urci pe podium la evenimente speciale, pentru prieteni?

Diana Dumitrescu: Nu, mulțumesc. Nu, pentru că face și Cătălin niște rochițe atât și îmi intră maximum până la genunchi. Deci nu, mulțumesc!

CANCAN.RO: Ai mai slăbit. Care este secretul?

Diana Dumitrescu: Nu am nicio dietă minune. Am avut niște probleme cu stomacul și am slăbit. Dar am observat o chestie și ce m-a ajutat să slăbesc, de fapt: supa de pui! Pentru că seara am înlocuit masa consistentă cu supă de pui și automat slăbești. Ăsta e secretul: supa de pui!

CANCAN.RO: Adică ai fost nevoită să faci unele schimbări.

Diana Dumitrescu: Da și am scos acum din alimentație și glutenul și lactoza și practic au început să mi se dezumfle și organele interne care sunt inflamate și așa mai departe și am început să și slăbesc. Am slăbit și în kilograme, dar nu pot să zic cât am slăbit ca și grăsime, ci cât m-am dezumflat foarte tare, pentru că am scos aceste alimente care erau dăunătoare pentru organismul meu.

Diana Dumitrescu: "Sufăr de sindromul intestinului iritabil"

CANCAN.RO: Cum ai descoperit problemele de sănătate?

Diana Dumitrescu: Am avut o criză de durere, vreo 2 zile, am crezut că mor! Și am vrut să mă duc la Urgență, la spital și a zis soțul meu: “Nu te du, că mori acolo!” Și am început să fac investigații să văd ce e. Sufăr de sindromul intestinului iritabil, am înțeles că este o boală frecventă. Am avut niște probleme și a trebuit să încep un soi de regim, dar nu neapărat dietă, ci un stil de viață pe care l-am adoptat surprinzător destul de ușor, pentru că așa dureri ce am avut, nu mai îmi vine să mănânc, pentru că mi-e frică! Acum sunt bine, Doamne ajută, țin totul sub control.

Diana Dumitrescu: "Cu siguranță soțul meu nu ar face așa ceva niciodată"

CANCAN.RO: Revenirea pe micul ecran este în plan? Există vreo ofertă? În ce condiții ți-ar plăcea să revii?

Diana Dumitrescu: Deocamdată nu este nicio ofertă și nu este în plan. Nu m-am gândit la asta, nu știu dacă mi-ar plăcea să revin sau dacă vreau să revin. Cred că într-adevăr depinde de proiectul despre care ar fi vorba, dar nu m-am gândit la asta, pentru că am o viață foarte liniștită, pe care mi-am dorit-o foarte mult și mi-a luat ceva timp să o construiesc așa și să ajung la nivelul acela de echilibru în familie și cu mine, încât nu m-am gândit. Nu spun nu și nu spun nici da.

CANCAN.RO: Te-ai vedea mergând la un reality show gen Asia Express sau Power Couple?

Diana Dumitrescu: Nu, mulțumesc, pentru că sunt niște lucruri pe care le-am făcut când aveam vârsta potrivită, 20 și de ani. Acum la 40 nu este ceva ce aș face și cu siguranță soțul meu nu ar face așa ceva niciodată!

