Cum arată ”Regina telenovelelor” din România fără pic de machiaj. A ieșit grăbită din casă, iar noi avem imaginile!

Diana Dumitrescu nu se mai afișează decât pe străzile Capitalei! A renunțat la televiziune, după ce devenise cunoscută publicului grație rolurilor din ”Regina”, ”Aniela” sau ”Iubire și onoare”. Acum e doar familistă, alături de Alin Boroi, soțul ei cu care are un băiețel. Comoara familiei! Chiar în primele zile ale Noului An a ieșit la piață, alături de cel mic. Nemachiată, dar nu-i stă deloc rău. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

”Regina telenovelelor” din România și-a făcut apariția pe stradă, la două zile după ce a petrecut, alături de familia ei, de Revelion. Nu s-a mai agitat cu machiajul, a interasat-o doar să-și ducă treaba la bun sfârșit: avea de făcut niște cumpărături din piața Floreasca! S-a îmbrăcat în grabă, și-a luat copilașul și a ”tulit-o” afară.

Repede a ajuns la locul faptei, iar acolo a început căutările. S-a aprovizionat cu ce-i trebuia, dar ochii i s-au fixat pe minunații trandafiri de pe o tarabă. Nu a rezistat tentației. A cumpărat mai multe fire, pe care vânzătoarea i le-a prins într-un superb buchet. L-a luat în brațe, pe copil l-a prins de mânuță și a făcut cale întoarsă.

Diana Dumitrescu, la piață, fără pic de machiaj

Diana Dumitrescu ar mai vrea un copil. Și se gândește serios la asta. „Aș mai face unul, da. Încerc și sper și cred că Dumnezeu e mare și așa cum mi l-a dat pe Carol, dacă consideră că trebuie să mai fac un copil și mai pot să mai fac un copil și că fac treabă bună cu Carol, îmi va mai da un copil. Eu aș vrea tot băiat. Soțul meu vrea fată. Să ne dea Dumnezeu un copil și să fie sănătos, nu contează că e fată sau băiat. Copilul meu este deja unu la unu cu mine. Carol seamănă leit cu mine”, era dezvăluirea Dianei Dumitrescu, pentru CANCAN.RO.

Și în domitor lucrurile s-au schimbat. După ce anunțase că nu mai doarme alături de soțul ei, acum, Diana a sucit situația cu 180 de grade. „S-au schimbat lucrurile, dormim toți trei acum. Copilul refuză să mai doarmă la el în cameră, pentru că au fost niște seri în care l-a culcat Alin și a dormit cu Alin, eu m-am dus și m-am băgat în pat, lângă ei. Și de atunci a zis: e mai bine cu amândoi”, a adăugat Diana Dumitrescu.

