Actrița Diana Dumitrescu recunoaște că nu mai doarme în același pat cu soțul. „Lucrurile nu mai merg în același ritm”

Diana Dumitrecu și Alin Boroi formează un cuplu de nouă ani și sunt părinții lui Carol, în vârstă de 4 ani, un copil iubit și mult dorit, însă viața de cuplu s-a schimbat radical de când cel mic a împlinit 1 an. Care este, de fapt, motivul pentru care actrița nu mai doarme în pat cu soțul ei.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi s-au cunoscut în anul 2014, iar patru ani mai târziu s-au căsătorit. El – un prosper om de afaceri, ea – o tânără dornică de clubăreală, nopți pierdute și ieșiri în oraș cu fetele. Toate bune și frumoase. Până în 2019, când Diana Dumitrescu și Alin Boroi au devenit părinți. Carol le-a umplut sufletele de iubire, iar viața lor s-a schimbat la 180 de grade. Prioritățile s-au schimbat, nopțile pierdute prin oraș au fost înlocuite cu nopțile nedormite din cauza colicilor bebelușului, iar în viața de cuplu au apărut primele fisuri.

Diana Dumitrescu recunoaște că nu mai doarme în același pat Alin Boroi

Invitată în podcastul Ilincăi Vandici, Diana Dumitrescu a mărturisit că problemele în cuplu au apărut în primul an din viața al lui Carol. Chiar când a împlinit 1 an, cel mic nu a mai vrut să mai doarmă singur. Diana Dumitrescu și Alin Boroi au reușit o perioadă să țină situația sub control, au dormit pe rând cu cel mic, timp de două săptămâni, însă inevitabilul s-a produs când băiețelul s-a îmbolnăvit și a dormit doar cu mama lui. De atunci, actrița nu mai doarme în același pat cu soțul ei.

„Problema a fost că în momentul în care Carlo a împlinit un an nu a mai vrut să doarmă singur și am zis noi să facem cu rândul. A ținut așa vreo 2 săptămâni, până când s-a îmbolnăvit copilul și a dormit doar mama cu el și pa la revedere, copilul are 4 ani, mama doarme cu copilul. Acum înțelegi care e problema în toată relația noastră?

De aia zic că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar fi vrut Alin, că el își imagina că noi doi o să stăm liniștiți să dormim în patul nostru, să ne facem lucrurile noastre de cuplu și așa mai departe și copilul să doarmă liniștit în camera lui, lucru care nu se întâmplă și am încercat să fac trecerea de mai multe ori, dar se trezește noaptea și mă caută că sunt invizibilă pentru că vreo 2 nopți am încercat să nu mai dorm cu el în pat și negăsindu-mă s-a panicat foarte tare că sunt invizibilă și a avut niște trăiri foarte puternice.(…) Ăsta e singurul minus din viața noastră, că eu și soțul meu nu dormim în același pat, dar nu este ceva peste care nu trecem și nu este ceva nemaivăzut, dar evident că lucrurile nu mai merg în același ritm.”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul podcastului Ilincăi Vandici.

Diana Dumitrescu: ”Vom trece peste toate”

Chiar dacă lucrurile în cuplu și în viața de părinte nu s-au așezat așa cum poate și-ar fi dorit amândoi, Diana Dumitrescu este sigură de un lucru: nu își vede viața fără soțul ei. Suferințe, bucurii, certuri, jigniri, lacrimi, indiferent peste câte cumpene vor mai avea de trecut, actrița nu vede alt bărbat în locul lui și este sigură că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți.

„De oricât de multe probleme ne-am lovi eu și Alin de neînțelegeri, de certuri sau ne-am jigni sau alte lucruri, noi doi suntem făcuți unul pentru celălalt și i-am spus că prin toate încercările prin care a trecut relația noastră timp de nouă ani nu mai scapă de mine. Este pe viață! Adică cum, necum, cu suferințe, cu lacrimi, vom trece peste toate dar vom rămâne împreună până la adânci bătrâneți. I-am zis că eu vreau să mor prima că nu pot să trăiesc fără el. Este foarte simplu! Eu nu pot să îmi imaginez nici măcar o secundă viața fără el și spun asta în condițiile în care noi doi suntem certați de vreo două zile.

Eu nu pot să văd viața mea fără acest bărbat lângă mine. Eu vorbesc la telefon de patru – cinci ori pe zi, să îl sun și să îl întreb ce face și unde este sau să mă sune să mă întrebe dacă sunt bine și să îmi trimită mesaje. Eu nu îmi văd viața fără el și nu văd alt bărbat în locul lui. Eu pe el îl vreau, așa cum este el cu bune și cu rele ale lui pe care eu le-am învățat și cu care sunt obișnuită, eu nu mai văd altfel viața”, a spus Diana Dumitrescu.