Diana Dumitrescu, la un pas de divorț! Care sunt motivele ce au îndepărtat-o de soț. „Ne certam...”

Diana Dumitrescu este o femeie împlinită și fericită. De când a devenit mămică familia ei este completă, iar cel mic a adus multă bucurie. Însă, deși pare că toate lucrurile au mers perfect, vedeta recunoaște că în sânul familiei au apărut și unele probleme. Actrița a fost la un pas de divorț, iar acum a vorbit despre motivele ce au dus-o acolo.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi și-au unit destinele în anul 2018 și de atunci formează un cuplu fericit. Însă, ca în orice cuplu, lucrurile nu au fost mereu roz. Recent, Dina Dumitrescu a mărturisit că a fost la un pas de divorț. Se pare că vedeta și soțul ei au avut parte de momente destul de tensionate în relație și erau pe punctul de a-și spune adio.

Problemele în cuplu ale celor doi au început după venirea pe lume a băiețelului lor. Micuțul a fost un bebeluș foarte cuminte, însă după ce a împlinit un an s-a răzvrătit. A avut o perioadă în care nu mai dormea noaptea și a impus același program și părinților. Astfel, din cauza oboselii cei doi au ajuns la certuri destul de urâte și chiar s-au gândit la despărțire.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului. În majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la un an singur în pătuț.

De la un an până la un an și patru luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers.”, a declarat Diana Dumitrescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Viața mea este total altfel”

De când a devenit mămică viața Dianei Dumitrescu s-a schimbat radical. Vedeta a fost nevoită să renunțe la viața agitată, să se liniștească și să petreacă mult timp acasă. Însă, chiar dacă schimbarea a fost majoră, Diana Dumitrescu adoră fiecare secundă petrecută lângă fiul său. Vedeta i s-a dedicat total celui mic, iar acesta se bucură de toată atenția sa.

„Cei din jur îmi spuneau să mă pregătesc că va veni o schimbare importantă în viața mea, dar nu credeam, nu înțelegeam această schimbare. Mi-a luat un an de zile până să mă obișnuiesc cu ideea că sunt mamă și că acel copil este al meu. Acum viața mea este total altfel.

Atât pentru mine, cât și pentru Alin a fost o schimbare majoră, pentru că una este să faci un copil la 20 de ani și alta este să îl ai după 35. Eram obișnuiți cu o viață foarte agitată și brusc a venit gâgâlicea asta care ne ține sub papuc cum vrea el. Însă ne place, ne bucurăm de fiecare moment cu el. Îmi place să stăm acasă cu el să ne jucăm, să pictăm, să ne plimbăm.”, declara Diana Dumitrescu.

