Recunoscută la nivel național pentru rolurile sale din serialele televizate, Diana Dumitrescu este invitata emisiunii CANCAN EXCLUSIV, într-o ediție specială. Actrița constituie una dintre figurile emblematice pentru publicul românesc, bucurând milioane de conaționali cu apariții în proiecte precum “Regina”, “Aniela” sau “Iubire și onoare”. Vedeta a vorbit deschis despre trecutul în actorie, despre cum a refuzat să apară în Playboy, dar a divulgat și care îi sunt planurile de viitor. Soția lui Alin Boroi dezvăluie că își mai dorește un copil, acesta fiind și motivul pentru care a amânat o intervenție chirurgicală importantă!

Diana Dumitrescu oferă și o sumedenie de detalii despre viața personală, povești neistorisite până acum. Dacă nu știați că actualul soț a întâlnit-o pentru prima dată pe stradă pe vestita actriță, fără a-i trece prin cap că aceasta îi va fi împreună la bine și la greu, urmăriți emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Promitem că episodul aniversar găzduiește multe alte pățanii și peripeții neauzite.

Diana Dumitrescu divulgă secretul menținerii pasiunii în căsnicia cu Alin Boroi: „Bem un pahar de vin, avem sufragerie, avem canapea, avem băi, avem încă un dormitor!”

CANCAN EXCLUSIV: Diana, ai afirmat în podcastul Ilincăi Vandici că tu și soțul nu dormiți în același pat, pe motiv că cel mic nu poate sta fără tine. S-a remediat problema?

Diana Dumitrescu: S-au schimbat lucrurile, dormim toți trei acum. Copilul refuză să mai doarmă la el în cameră, pentru că au fost niște seri în care l-a culcat Alin și a dormit cu Alin, eu m-am dus și m-am băgat în pat, lângă ei. Și de atunci a zis «e mai bine cu amândoi».

CANCAN EXCLUSIV: Și intimitatea în cuplu cum este menținută, că aceste lucruri leagă o relație?!

Diana Dumitrescu: Este ceva ce nu poate fi descris. Fiecare știe cum e la el acasă. Nu stăm într-o garsonieră. Copilul poate să doarmă în pat până noi ne uităm la un film, bem un pahar de vin, avem sufragerie, avem canapea, avem băi, avem încă un dormitor. Adică am primit și eu niște comentarii și niște mesaje. Eu am spus acest lucru nu în ideea că viața mea intimă cu soțul meu nu funcționează, ci că lucrurile sunt diferite, într-adevăr. Dar nu mi se pare necesar să explic și să desenez ce se întâmplă și cum se întâmplă. Nu sunt singura femeie din România care doarme cu copilul de patru ani în pat. Sunt femei care dorm cu copilul până la șapte, opt ani, fiecare cum consideră. Asta nu înseamnă că nu mai avem intimitate cu soțul sau cu partenerul.

Regina telenovelelor românești a amânat o intervenție chirurgicală importantă: “Nu are sens să fac această operație dacă rămân iarăși însărcinată!”

CANCAN EXCLUSIV: Vorbeai, în același podcast, că ești mulțumită cu tine și cu viața ta, cu un singur amendament, că îți doreai 10 kilograme în minus. Te-ai gândit să-ți faci operație la stomac?

Diana Dumitrescu: Am vrut să-mi fac în primăvară, ca să fiu și eu la 40 de ani trasă prin inel. Nu pot, că am hernie ombilicală și ar trebui să mă operez cu totul, să-mi repar hernia. Am și diastază la mușchi, să-mi cos și mușchii, ar fi fost ceva mai complicat. Am tot sperat că poate mai rămân gravidă și că n-are sens să îmi fac această operație, în cazul în care aș rămâne din nou însărcinată. Mă mai gândesc și acum, nu-mi place că am burtică, sunt foarte conștientă de trupul meu. Dar zic să mai stau să treacă Crăciunul ăsta, că oricum o să mă îngraș și mai vedem la anul.

CANCAN EXCLUSIV: Mai vrei un copil?

Diana Dumitrescu: Aș mai face unul, da. E o exclusivitate pentru tine. Încerc și sper și cred că Dumnezeu e mare și așa cum mi l-a dat pe Carol, dacă consideră că trebuie să mai fac un copil și mai pot să mai fac un copil și că fac treabă bună cu Carol, îmi va mai da un copil.

CANCAN EXCLUSIV: Ai vrea să fie fetiță sau băiețel?

Diana Dumitrescu: Eu aș vrea tot băiat. Soțul meu vrea fată. Să ne dea Dumnezeu un copil și să fie sănătos, nu contează că e fată sau băiat. Copilul meu este deja unu la unu cu mine. Carol seamănă leit cu mine. Da, Alin, leit seamănă cu mine!

