Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: „A sfârșit discret, în somn.” Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit

Familia lui Mădălin Ionescu trece prin momente grele! Un membru important s-a stins din viață, iar toată lumea este în doliu. Vestea vine la doar o zi după ce fosta colegă a lui Mădălin Ionescu, Nicoleta Drăgușin, a murit. Acesta a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

Ultima perioadă a fost marcată de vești grele pentru Mădălin Ionescu. După ce a aflat că fosta lui colegă s-a stins din viață, acum și un membru din familia lui a decedat. Fostul prezentator a dat veștile triste și în mediul online, iar urmăritorii săi au reacționat imediat.

Doliu în familia lui Mădălin Ionescu

Momente grele în familia lui Mădălin Ionescu. Fostul prezentator TV și soția sa sunt în doliu, după ce unul dintre apropiații lor a încetat din viață. Vestea tristă a fost făcută publică de fostul realizator TV, printr-o postare emoționantă în mediul online.

Mai exact, socrul fratelui său a decedat. Bărbatul era iubit de întreaga familie și era un exemplu pentru toți. Și-a trăit viața într-un fel aparte și a lăsat numeroase lecții valoroase în urma lui.

„Am început ziua cu o înmormântare. Socrul fratelui meu. Un om deosebit. Pașnic, solar, cu o poftă de viață care l-a însoțit până în ultima clipă. A sfârșit discret, în somn. Un final fără chin. Dumnezeu să-l țină în lumina Lui! Viața omului e un clipit la scara Universului. Nici măcar atât. De asta e important să trăim fără încrâncenare, fără să facem rău, fără să invidiem pe nimeni. Căutând să progresăm, să ne îmbunătățim în permanență și să încercăm să găsim pacea chiar și în mijlocul lupilor. Viața ne oferă destule clipe de tumult și de încercare. E bine să nu ne-o complicăm singuri. Bunicul Cornel a fost exact acest tip de om. A luat viața exact cum e ea. Nu i-a dat niciun gram de stres în plus. A plecat lin…”, a transmis Mădălin Ionescu, în mediul online.

