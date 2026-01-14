Acasă » Știri » Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase”

Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase”

De: Anca Chihaie 14/01/2026 | 17:52
Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase”
Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin

Jurnalismul românesc traversează o perioadă de doliu, după ce Nicoleta Drăgușin, una dintre figurile marcante ale televiziunii de știri, a încetat din viață la doar 46 de ani. Moartea sa survine la scurt timp după pierderea lui Mihai Stegerean, producător de știri respectat, subliniind vulnerabilitatea unei meserii în care stresul și responsabilitatea sunt constante. Nicoleta Drăgușin a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un gol greu de umplut în rândul colegilor și al publicului care i-a urmărit activitatea. Iată ce mesaj a transmis Mădălin Ionescu!

În cei 18 ani petrecuți la Știrile Kanal D, Nicoleta Drăgușin a evoluat de la rolul de News Editor până la cel de Executive News Manager, responsabilă cu coordonarea echipei și gestionarea fluxurilor de știri. În paralel, și-a extins aria profesională prin colaborarea cu CNN International, în cadrul proiectului World View, și cu France 24, pentru care a realizat corespondențe din România și din străinătate, acoperind evenimente majore ce au atras atenția internațională.

Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin

Mădălin Ionescu a fost printre primii colegi care a reacționat la vestea tristă a trecerii în neființă a Nicoletei Drăgușin, transmițând un mesaj de regret și amintind de profesionalismul și dedicarea fostei sale colege, fără a face declarații publice suplimentare.

„S-a mai stins un jurnalist. O profesionistă de top. La doar 46 de ani. După Mihai Stegerean , excepționalul producător de știri , care a incetat din viață acum o lună. Tot tânăr. Copiii minori au rămas fără sprijinul lui esențial.

Acum… Nicoleta . Nicoleta Drăgușin. Am fost coleg cu amândoi. În 2 stații tv . Și ea a murit straniu . După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase. Jurnalistă elegantă, devotată, corespondent al unor televiziuni de prestigiu din afară. Si-a construit cariera pas cu pas. A avut pregătire internațională.

Trist. Meseria asta îți oferă multe, dar te și consumă enorm. Stresul e urias. In fiecare zi o iei de la capăt. Fie cu presiunea audiențelor, fie sub imperiul unor emoții masive generate de evenimente pe care trebuie să le gestionezi cu responsabilitate. Pentru ca poti influența mii, sute de mii și deseori milioane de oameni. Așa a fost generația noastră. Pasionată, plină de varfuri si de oameni excepționali. Azi presa e mai degrabă o armată lipsită de personalități ( sunt și câteva excepții). Tot cei dinainte fac diferența încă.

Drum lin, Nicoleta ! Ai locul tău în galeria profesioniștilor. Adevărata tragedie nu este doar că pleacă oameni încă atât de tineri,

ci că odată cu ei se stinge un alt mod de a face presă. Unul adevărat, plin de spectacol, de viață, dar și de onoare și devotament pentru public …”, a transmis Mădălin Ionescu.

De-a lungul carierei, Nicoleta a fost prezentă în zone și momente cu risc crescut, demonstrând curaj și dedicare: a relatat despre războiul din Irak în 2003, Revoluția Portocalie din Ucraina, conflictul din Liban în 2006, dar și despre summituri internaționale sau evenimente majore de ordin politic și cultural.

De la summitul Uniunii Europene de la Sibiu în 2019, la corespondențe speciale din Spania la începutul pandemiei, și până la summitul extraordinar NATO de la Bruxelles în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, Nicoleta Drăgușin a fost constantă în misiunea de a oferi informații clare și exacte publicului. De asemenea, a relatat momente istorice de la Vatican, inclusiv evenimente legate de schimbarea papalității în 2024, demonstrând expertiză și maturitate profesională.

Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Știri
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență…
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Știri
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026
Gandul.ro
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026
Gandul.ro
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de ...
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare
Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Ce verifică polițiștii
Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Ce verifică polițiștii
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago
Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter
Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter
Vezi toate știrile
×