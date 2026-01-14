Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase”

Jurnalismul românesc traversează o perioadă de doliu, după ce Nicoleta Drăgușin, una dintre figurile marcante ale televiziunii de știri, a încetat din viață la doar 46 de ani. Moartea sa survine la scurt timp după pierderea lui Mihai Stegerean, producător de știri respectat, subliniind vulnerabilitatea unei meserii în care stresul și responsabilitatea sunt constante. Nicoleta Drăgușin a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un gol greu de umplut în rândul colegilor și al publicului care i-a urmărit activitatea. Iată ce mesaj a transmis Mădălin Ionescu!

În cei 18 ani petrecuți la Știrile Kanal D, Nicoleta Drăgușin a evoluat de la rolul de News Editor până la cel de Executive News Manager, responsabilă cu coordonarea echipei și gestionarea fluxurilor de știri. În paralel, și-a extins aria profesională prin colaborarea cu CNN International, în cadrul proiectului World View, și cu France 24, pentru care a realizat corespondențe din România și din străinătate, acoperind evenimente majore ce au atras atenția internațională.

Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin

Mădălin Ionescu a fost printre primii colegi care a reacționat la vestea tristă a trecerii în neființă a Nicoletei Drăgușin, transmițând un mesaj de regret și amintind de profesionalismul și dedicarea fostei sale colege, fără a face declarații publice suplimentare.

„S-a mai stins un jurnalist. O profesionistă de top. La doar 46 de ani. După Mihai Stegerean , excepționalul producător de știri , care a incetat din viață acum o lună. Tot tânăr. Copiii minori au rămas fără sprijinul lui esențial. Acum… Nicoleta . Nicoleta Drăgușin. Am fost coleg cu amândoi. În 2 stații tv . Și ea a murit straniu . După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase. Jurnalistă elegantă, devotată, corespondent al unor televiziuni de prestigiu din afară. Si-a construit cariera pas cu pas. A avut pregătire internațională. Trist. Meseria asta îți oferă multe, dar te și consumă enorm. Stresul e urias. In fiecare zi o iei de la capăt. Fie cu presiunea audiențelor, fie sub imperiul unor emoții masive generate de evenimente pe care trebuie să le gestionezi cu responsabilitate. Pentru ca poti influența mii, sute de mii și deseori milioane de oameni. Așa a fost generația noastră. Pasionată, plină de varfuri si de oameni excepționali. Azi presa e mai degrabă o armată lipsită de personalități ( sunt și câteva excepții). Tot cei dinainte fac diferența încă. Drum lin, Nicoleta ! Ai locul tău în galeria profesioniștilor. Adevărata tragedie nu este doar că pleacă oameni încă atât de tineri, ci că odată cu ei se stinge un alt mod de a face presă. Unul adevărat, plin de spectacol, de viață, dar și de onoare și devotament pentru public …”, a transmis Mădălin Ionescu.

De-a lungul carierei, Nicoleta a fost prezentă în zone și momente cu risc crescut, demonstrând curaj și dedicare: a relatat despre războiul din Irak în 2003, Revoluția Portocalie din Ucraina, conflictul din Liban în 2006, dar și despre summituri internaționale sau evenimente majore de ordin politic și cultural.

De la summitul Uniunii Europene de la Sibiu în 2019, la corespondențe speciale din Spania la începutul pandemiei, și până la summitul extraordinar NATO de la Bruxelles în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, Nicoleta Drăgușin a fost constantă în misiunea de a oferi informații clare și exacte publicului. De asemenea, a relatat momente istorice de la Vatican, inclusiv evenimente legate de schimbarea papalității în 2024, demonstrând expertiză și maturitate profesională.

Doliu în lumea muzicii! A murit Ion Nelu Boată, maestrul chitarei care a impresionat-o pe Maria Tănase

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal