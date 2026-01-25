Acasă » Știri » Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 20:09
Iarna, ochii au nevoie de o îngrijire specială. Temperaturile scăzute și vântul puternic irită suprafața ochiului. Aceștia devin uscați, pot ustura, lăcrima excesiv sau poate apărea senzația de arsură sau de corp străin.

De asemenea, zilele mai scurte și vremea rece ne fac să petrecem mai mult timp în fața ecranelor. Timpul petrecut online duce la uscarea ochilor, iar din cauza luminii artificiale și a efortului susținut ne putem confrunta cu oboseală oculară, dureri de cap și vedere încețoșată.

Monica Pop are câteva sfaturi care ne pot ajuta în această perioadă. Medicul susține că ochii pot fi curățați cu ser fiziologic sau cu apă rece și săpun de copii, în niciun caz cu ceaiuri.

„Ocupați-vă de ochii – iarna! Igiena locală numai cu ser fiziologic sau, ușor, cu apă rece și cu un săpun bun de copii. Niciodată ceaiuri! Ștergeți blând cu comprese sterile de la farmacie. Puneți ser fiziologic dacă și de câte ori simțiți nevoia. Nu lacrimi artificiale, nu picături cu antibiotice decât dacă aveți un diagnostic și o prescripție de la medicul oftalmolog. Mare și obligatorie excepție dacă aveți Glaucom.
În acest caz nu întrerupeți tratamentul antiglaucomatos nicio zi. Tratament permanent pe viață. Între instilațiile terapeutice puteți pune ser la nevoie. Dar nu renunțați la picăturile pentru glaucom niciodată!”, explică Monica Pop pe o rețea de socializare.

Ochelarii nu trebuie abandonați pe timp de iarnă

În plus, în opinia medicului, în anotimpul rece e indicat să nu renunțăm la purtarea ochelarilor, cu dioptrii sau fără. Aceștia ne protejează de intemperii și de razele UV (da, există și iarna). Când e foarte frig sau, bate vântul, ajută mult o glugă sau o căciulă. Dacă apare roșeața persistentă, se instaurează durerea sau vederea devine încețoșată, se recomandă un control oftalmologic.

„Iarna, pentru oricine (mai ales după 40 de ani), obligatoriu, ochelari numai conform vârstei și autorefractometriei. Afară, ieșiți numai cu ochelari. Dacă e nevoie, cu dioptrii, prescrise de medicul oftalmolog! Dacă nu, fără dioptrii, dar neapărat ochelari, pentru protecție și împotriva lăcrimării. Înainte de a ieși din casă, puneți 1–2 picături de Sensivit!
Luați neapărat vitamina D3 zilnic, toată iarna. Pentru imunitate. De 2000 dacă valorile sunt normale, de 4–5000 dacă sunt scăzute. Există teste la farmacie.
Nu folosiți unguente oftalmice în niciun caz, nici dacă vi se înroșesc ochii. Se agravează! Nu cereți sfaturi oftalmologice în farmacie. Nici de pe Google! Nici de la vecini, cunoștințe și prieteni! Nu vă automedicați după ureche! Puteți face mult rău și puteți agrava afecțiunile”, a mai spus Monica Pop.

