O româncă a mers la doctor pentru că simțea că i se mișcă ceva în ochi. Doctorii au rămas fără cuvinte când au văzut ce era, de fapt

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 11:56
Fără intervenția medicilor, o româncă ar fi putut să-și ia adio de la ochiul stâng! A simțit că i se mișcă ceva în zona frunții, iar când a mers la un consult de specialitate doctorii au rămas fără cuvinte. Ce au descoperit, de fapt?

Totul a început cu un mic „nodul” pe tâmpla dreaptă a româncei. Aparent o umflătură inofensivă care s-a dezvoltat sub piele și care a dispărut destul de repede. Văzând că nu e nimic grav, protagonista noastră nu a considerat necesar să meargă la un consult medical.

Ce se afla, de fapt, în fruntea româncei

Dar totul s-a schimbat când a simțit că ceva se mișca la nivelul frunții. S-a dus repede la spital, iar medicii au constatat că o vietate se afla chiar lângă ochiul stâng. Un vierme lung își făcuse locuința în fruntea ei. Cel mai ciudat lucru în această poveste este că ea nu ar fi putut anticipa niciodată proveniența parazitului.

Deoarece este vorba de un caz rar, medicii au documentat detaliile operației în revista New England Journal of Medicine. Potrivit acestora, tânăra a avut mult noroc. Viermele, care a putut să se dezvolte timp de o lună întreagă, nu s-a mișcat de pe fruntea ei și a crescut de 11 cm. Cu toate acestea, ar fi putut foarte bine să-i atace plămânii și să se reproducă acolo.

De unde provenea viermele?

Viermele din fruntea româncei era un Dirofilaria repens. Potrivit medicilor: „Un mic nodul se dezvoltă la punctul de inoculare, apoi se transformă în vierme pe o perioadă de câteva luni”. În general, acesta atacă vulpile, ratonii, lupii sau câinii. Coincidența face ca ceastă tânără să fie proprietara unui cățel.

Însă ea nu s-a pricopsit cu viermele de la animalul ei de companie. Dimpotrivă, acesta este doar o altă victimă a parazitului. Potrivit medicilor, animalul a fost înțepat de un țânțar, apoi, insecta a înțepat-o pe tânără, transmițându-i larva de la câine. Aceasta, neputându-se dezvolta în sângele tinerei, s-a instalat la nivelul frunții.

Imediat după înțepătură, tânăra a simțit nodulul de pe tâmplă timp de o zi. După o lună, viermele a crescut în apropierea ochiului, obligând-o să se prezinte la spital. În uma unei intervenții chirurgicale, viermele de 11 cm a fost eliminat din fruntea româncei. Din fericire, nu a suferit alte sechele!

