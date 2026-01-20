Acasă » Știri » Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat în urma unui accident la schi. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025, după 26 de ani de devotament total

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 15:59
A căzut de pe schiuri și viața lui s-a schimbat radical. În acel moment, ea și-a dat demisia pentru a-i fi alături, dimineața și seara. Erau logodiți și vorbiseră la telefon cu doar câteva momente înainte de acel teribil accident din Alta Badia. Timp de 26 de ani au continuat să fie împreună. 

Aceasta este povestea sfâșietoare a lui Luca Romanin, din Concordia Sagittaria (Veneția), care a murit la vârsta de 49 de ani și a partenerei sale, Mihaela Florean, femeia originară din România care i-a fost mereu alături. Avea doar 23 de ani când un accident de schi i-a transformat viața. Era un sportiv pasionat: juca fotbal, baschet și ciclism și devenise chiar un scafandru experimentat. După acel traumatism cranian suferit pe pârtie, Luca a rămas paralizat.

„Vorbiserăm cu el cu puțin timp înainte de accident”, spune Mihaela „Sportul ne-a adus împreună. Lucram într-un magazin de articole sportive din Caorle și jucam baschet. Acolo a început relația noastră. Eram împreună de cinci ani, eram foarte tineri și căutam o casă”, mai spun ea.

Ce a urmat după accidentul lui Luca

Acel apel telefonic a fost ultimul înainte de accident. După tragedie, Mihaela a plecat imediat cu tatăl lui Luca, Antonio, la spital. Starea lui părea una gravă. Au urmat doi ani foarte grei și mai multe operații. Apoi Luca s-a întors acasă, unde îl așteptau părinții săi, Antonio și Lorenzina, frații săi, Marco și Eva. Și dragostea neclintită a Mihaelei sale. Din acel moment, o viață nouă a început pentru amândoi. Mihaela luase o decizie foarte grea: să renunțe la locul de muncă pentru a se dedica în întregime lui Luca. Voia să fie aproape de el, să îi vorbească, chiar dacă el își pierduse capacitatea de a vorbi în urma accidentului.

Mihaela și-a protejat iubirea timp de 26 de ani

Cei doi s-au mutat într-un apartament din casa părinților lui Luca. De asemenea, pentru că Luca folosea anumite dispozitive, avea nevoie de ajutor constant. Mihaela era mereu alături de el, însoțindu-l în orice moment. L-a învățat exerciții și l-a ajutat cu o răbdare infinită. Starea lui fizică se înrăutățea progresiv, iar pe 4 octombrie 2025 s-a stins din viață.

„Au fost ani dificili”, recunoaște Mihaela. „Și, nu o voi nega. Dar când există iubire adevărată și sinceră, totul este mai ușor de gestionat” , spune ea.

Povestea lor de dragoste a devenit sursă de inspirație pentru nepoții lui Luca, Giorgia și Davide, care le-au dedicat piesa „Endless Love”, interpretată cu trupa lor, Final Stage, și pe care o cântă în turnee prin Germania, Polonia, România și alte țări europene.

Citește și: El este Dănuț, tânărul de 25 de ani mort în accidentul cumplit din Arad. În același loc și-a găsit sfârșitul și mama lui, în urmă cu 4 ani

Citește și: Tragedie în Florești, Giurgiu! Un tânăr s-a răsturnat cu ATV-ul în camp și a fost găsit după mai multe ore

