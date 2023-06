Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat

Andreea Moromete s-a numărat printre cei care au acceptat provocarea Survivor România 2023. Tânăra a făcut parte din echipa Războinicilor și a reușit să ajungă destul de departe în competiție. Aceasta a fost eliminată după Marea Unificare, iar revenirea ei la viața normală a fost spectaculoasă. Camerele de filmat au înregistrat tot și abia recent imaginile au fost făcute publice. Cum s-a distrat Războinica după ce a părăsit competiția?

Pentru cei care s-au întristat atunci când concursul din Dominicană a ajuns la final, Pro TV a venit cu o surpriză, iar pe Voyo, fanii emisiunii pot urmări Survivor: Dincolo de Insulă, o producție ce prezintă imagini din cadrul competiției, ce nu au fost difuzate. Protagonista celui mai recent episod a fost chiar Andreea Moromete. După ce a fost eliminată și a ajuns la hotel, Războinica s-a dezlănțuit. Aceasta s-a bucurat din plin de libertate și a sărbătorit revenirea la normalitate cu o manea de-a lui Adrian Minune.

Atunci când a ajuns în camera de hotel, Andreea Moromete doar s-a spălat pe mâini, iar mai apoi s-a repezit pe telecomanda televizorului și a dat play pe YouTube la piesa „Așa sunt zilele mele”. Războinica s-a distrat copios, a cântat, a dansat și s-a bucurat din plin de libertate.

„M-am simțit eliberată, că pot să mă bucur de orice. Am făcut ca toate alea, dar simțeam nevoia efectiv să mă descarc. Am sărit în pat, pe canapea, cântam la telecomandă. Din păcate am acumulat multe sentimente negative în competiția asta și simțeam nevoia de o descărcare”, a declarat Andreea Moromete.

„M-am băiețit și mai tare”

Andreea Moromete a trăit pentru o lungă perioadă în condițiile dure din Dominicană. Aceasta a fost nevoită să supraviețuiască fără prea multă mâncare, fără produse de igienă, într-un mediu destul de ostil. Chiar dacă a trebuit să îndure toate astea, Războinica spune că a realizat cu cât de puține poate să supraviețuiască un om.

Însă, chiar dacă experiența de la Survivor România a întărit-o, Andreea Moromete nu se bucură prea tare de rezultate. Tânăra a declarat că nici înainte de competiție nu era prea feminină, iar acum a devenit și mai băiețoasă. Mediul ostil în care a trăit atâta timp a schimbat-o și nu toate modificările pe care le-a suferit au fost unele pozitive.

„Ideea e că poți, frate, să duci orice ca și condiții în viața asta, și să nu mănânci, și să stai cu haine împuțite, chiar cred că rezistă corpul uman la orice. Oricum nici înainte nu eram eu foarte feminină, dar acum parcă m-am băiețit și mai tare”, a mai spus Andreea Moromete.

