Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut. Postarea a devenit virală

Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară în urmă cu doar câteva zile! Artista, în vârstă de 33 de ani a adus pe lume cel de-al patrulea copil, un băiețel, primul ei copil împreună cu starul NFL Stefon Diggs. Aceasta a postat primele imagini cu fiul său nou-născut.

În imaginile postate de Cardi B, bebelușul este înfășat într-o pătură albastră tematică Patriots, pe care este imprimat numele „Diggs”. De asemenea, poartă o căciulă albastră cu imprimeuri tot cu numele „Diggs”. Cuplul nu a dezvăluit încă numele copilului.

Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut

Cardi B a fost prezentă la victoria Patriots cu 24-23 împotriva echipei Atlanta Falcons, pe 2 noiembrie, stând în lojele private ale proprietarului Robert Kraft. Publicul a început să aplaude atunci când videoboard-ul a arătat-o imitând mișcarea caracteristică a lui Diggs: și-a ținut mâna stângă la față și a întins mâna dreaptă în față, făcând un gest de salut.

Cardi B a născut în urmă cu doar câteva zile. În cadrul unui mesaj publicat pe Instagram, artista a făcut mai multe dezvăluiri despre faptul că a devenit mamă pentru a patra oară. Aceasta a vorbit și despre cum se simte față de acest nou capitol din viața ei.

„Viața mea a fost întotdeauna o combinație de capitole diferite și anotimpuri diferite. Ultimul meu capitol a fost începutul unui nou sezon. Să o iau de la capăt nu este niciodată ușor, dar a meritat enorm! Am adus muzică nouă și un nou album lumii! Un nou copil în lumea mea și încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea, încă un motiv pentru a mă iubi mai mult decât orice altceva sau oricine altcineva, ca să pot continua să le ofer copiilor mei dragostea și viața pe care le merită. Următorul capitol este Eu vs. Eu! Sunt eu împotriva tuturor obstacolelor, eu împotriva a tot ceea ce ar trebui să-mi stea în cale. Am început să mă pregătesc pentru turneu, să-mi pun corpul în ordine, să-mi pun mintea în ordine. Nu există nimic care să mă împiedice să vă ofer performanța vieții mele! Am învățat că m-am vindecat și iubesc femeia care am devenit! Asta înseamnă următoarea eră pentru mine și pășesc în ea mai bine ca niciodată”.

