Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut. Postarea a devenit virală

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 09:25
Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut. Postarea a devenit virală
Sursă foto: Profimedia
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară în urmă cu doar câteva zile! Artista, în vârstă de 33 de ani a adus pe lume cel de-al patrulea copil, un băiețel, primul ei copil împreună cu starul NFL Stefon Diggs. Aceasta a postat primele imagini cu fiul său nou-născut.

În imaginile postate de Cardi B, bebelușul este înfășat într-o pătură albastră tematică Patriots, pe care este imprimat numele „Diggs”. De asemenea, poartă o căciulă albastră cu imprimeuri tot cu numele „Diggs”. Cuplul nu a dezvăluit încă numele copilului.

Cardi B a fost prezentă la victoria Patriots cu 24-23 împotriva echipei Atlanta Falcons, pe 2 noiembrie, stând în lojele private ale proprietarului Robert Kraft. Publicul a început să aplaude atunci când videoboard-ul a arătat-o imitând mișcarea caracteristică a lui Diggs: și-a ținut mâna stângă la față și a întins mâna dreaptă în față, făcând un gest de salut.

Cardi B a născut în urmă cu doar câteva zile. În cadrul unui mesaj publicat pe Instagram, artista a făcut mai multe dezvăluiri despre faptul că a devenit mamă pentru a patra oară. Aceasta a vorbit și despre cum se simte față de acest nou capitol din viața ei.

