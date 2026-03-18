Greșeala pe care o fac toți când verifică vremea. Cum interpretezi corect prognoza meteo

De: Elisa Tîrgovățu 18/03/2026 | 18:00
Dacă ți s-a întâmplat să fii prins de ploaie fără umbrelă, deși nu te așteptai, este posibil ca acest lucru să fi fost cauzat de o interpretare eronată a prognozei meteo. Multe persoane consideră că un procent precum „30% șanse ploaie” arată intensitatea ploilor sau suprafața pe care va ploua. Însă, meteorologii susțin că interpretarea este complet greșită.

Potrivit meteorologului Dr. Rob Thompson, „30% șanse de ploaie” reprezintă o șansă de trei din zece ca ploaia să apară în perioada prognozată.

„30% ar putea însemna fie o ploaie torențială pe întreaga durată a intervalului prognozat, fie o scurtă ploaie de cinci minute chiar la final”, a precizat el pentru platforma Which?.

Sfaturi pentru o prognoză mai precisă

Experții sugerează să nu ne concentrăm doar pe simbolurile de soare sau nor folosite de aplicații. Indicat ar fi să verificăm procentele reale ale șanselor de ploaie pe oră și pe zi.

De pildă, unele aplicații meteo pot afișa simbolul de ploaie chiar și atunci când probabilitatea de precipitații este de 50% sau chiar mai mică. Chiar dacă, în final, nu plouă, prognoza nu este neapărat greșită, deoarece exista în continuare o șansă egală ca ploaia să nu se producă.

O altă concepție eronată des întâlnită este aceea că prognoza se aplică uniform întregii zone. În realitate, aplicațiile meteorologice împart teritoriul în suprafețe extinse, care pot ajunge până la 200 de kilometri. Dacă în interiorul unei astfel de zone există probabilitatea de ploaie, poate apărea simbolul specific, chiar dacă în locul exact în care te afli nu cad precipitații.

Pentru a obține informații mai exacte despre vreme, este recomandat să folosim mai multe aplicații meteo. Fiecare poate oferi rezultate diferite în funcție de modul de analiză. De asemenea, activarea localizării precise pe telefon contribuie la o prognoză mai adaptată poziției tale. În plus, urmărirea buletinelor meteo la televizor poate fi utilă. Prin acest intermediu, meteorologii explică datele și le interpretează într-un mod mai ușor de înțeles.

Prin urmare, atunci când vedem o probabilitate de 30% pentru ploaie, acest lucru nu indică neapărat o ploaie slabă sau limitată la o anumită zonă, ci doar faptul că există o anumită șansă ca precipitațiile să apară.

