Norovirusul lovește puternic: „Stați acasă!" Zonele unde riscul este uriaș

De: David Ioan 17/01/2026 | 20:04
Norovirusul lovește puternic: „Stați acasă!" Zonele unde riscul este uriaș. Foto: Pixabay

Medicii avertizează asupra unei creșteri accelerate a cazurilor de norovirus și solicită populației să manifeste responsabilitate, în special prin evitarea locului de muncă atunci când apar simptome specifice.

Virusul, cunoscut pentru gradul ridicat de contagiozitate, se răspândește rapid în comunitățile dense, iar specialiștii subliniază că anumite regiuni sunt mai vulnerabile în această perioadă.

În Marea Britanie, persoanele care prezintă semne de infecție gastrointestinală au fost îndemnate să rămână acasă, după ce numărul cazurilor de norovirus a înregistrat o creștere de 57% într-un singur interval de șapte zile. Autoritățile sanitare atrag atenția că situația evoluează rapid și necesită măsuri stricte de prevenție.

Unitățile medicale din nord-estul și sud-estul Angliei se confruntă cu o presiune semnificativă, virusul supranumit „boala celor două găleți” afectând în mod deosebit aceste zone. Unele secții raportează zilnic zeci de pacienți cu simptome severe, ceea ce complică gestionarea fluxului de internări.

Zonele cu risc ridicat a norovirusului. Foto: Profimedia

Potrivit celor mai recente date publicate de NHS, cel puțin 567 de persoane au fost internate săptămâna trecută cu norovirus, în creștere față de cele 361 raportate în perioada anterioară.

Evoluția rapidă a cazurilor determină autoritățile să intensifice monitorizarea și să emită recomandări suplimentare pentru populație.

„Dacă aveți diaree și vărsături, nu vă întoarceți la serviciu, școală sau grădiniță până la 48 de ore după ce simptomele au dispărut. Dacă nu vă simțiți bine, evitați să vizitați persoane aflate în spitale și azile pentru a preveni transmiterea infecției către cei mai vulnerabili,” transmite Amy Douglas, epidemiolog șef la Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Creșterea numărului de îmbolnăviri, combinată cu revenirea gripei sezoniere, a determinat mai multe trusturi NHS să declare incidente critice. Cele două virusuri exercită deja o presiune considerabilă asupra sistemului medical, care funcționează aproape de limita capacității.

Zonele unde riscul este uriaș

Programele de supraveghere epidemiologică indică zonele în care internările cresc cel mai rapid. Conform datelor oficiale, gradul de ocupare a paturilor pentru adulți a ajuns la 92%, cu 5% mai mult decât în săptămâna precedentă. Specialiștii afirmă că atingerea acestui prag afectează performanța personalului medical și capacitatea de reacție a spitalelor.

Ultimele raportări arată că peste 800 de paturi au fost ocupate de pacienți cu norovirus pe 11 ianuarie, aproape dublu față de aceeași zi a săptămânii anterioare. Situația confirmă ritmul accelerat al răspândirii virusului și necesitatea unor măsuri suplimentare de prevenție.

Norovirusul se manifestă prin șapte simptome principale, printre care diaree severă și vărsături puternice, deseori simultane, motiv pentru care boala a primit denumirea populară de „boala celor două găleți”. Aceste manifestări sunt însoțite de crampe abdominale, dureri musculare, stare generală de rău, cefalee și febră. La copiii mici, infecția poate declanșa convulsii asociate febrei ridicate.

Transmiterea virusului se produce prin contact direct cu o persoană infectată, prin atingerea suprafețelor contaminate sau prin consumul de alimente manipulate de persoane bolnave.  Autoritățile sanitare subliniază că dezinfectanții pe bază de alcool nu sunt eficienți împotriva norovirusului, motiv pentru care spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun rămâne esențială.

Majoritatea pacienților prezintă greață, diaree și episoade de vărsături, recuperarea având loc de obicei la domiciliu, cu respectarea măsurilor de izolare pentru a limita răspândirea virusului.

