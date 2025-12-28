Acasă » Știri » Virusul mai periculos decât covid-19 face ravagii în Europa: 4 persoane au murit deja. Simptomele apar brusc și pot fi fatale

Virusul mai periculos decât covid-19 face ravagii în Europa: 4 persoane au murit deja. Simptomele apar brusc și pot fi fatale

De: Irina Vlad 28/12/2025 | 23:19
Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) este o boală respiratorie virală cauzată de un coronavirus (MERS-CoV) care a fost identificat pentru prima dată în Arabia Saudită și Iordania în 2012. În prezent, virusul mai periculos decând Covid -19 a ajuns și în Europa și face ravagii.

Cu iarna în plină desfășurare, oficialii din domeniul sănătății trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă tulpină de virus MERS – CoV. Aceasta este mai agresivă în comparație cu alte versiuni ale gripei pe care le-am văzut în ultima perioadă și este acum principala cauză de îmbolnăvire în Statele Unite, răspândindu-se la nivel global, inclusiv în Europa. 4 persoane au murit deja.

Virusul mai periculos decât Covid-19 a ajuns în Europa

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli variind de la răceala obișnuită la sindromul respirator acut sever (SARS) și boala coronavirus-2019 (COVID-19). Simptomele tipice ale MERS includ febră, tuse și dificultăți de respirație, care duc frecvent la pneumonie.

Aproximativ 70 % din agenții patogeni noi sau emergenți sunt de origine animală, inclusiv MERS-CoV, care poate fi transmis între cămile dromedare și oameni; transmiterea ulterioară de la persoană la persoană poate duce la focare în spitale și gospodării.

Peste 2.600 de cazuri confirmate în laborator de infecție umană cu MERS-CoV au fost raportate la OMS; majoritatea (84%) au fost raportate din Peninsula Arabică. Aproximativ 37% din cazurile de MERS raportate la OMS au decedat, dar este probabil ca acest procent să fie supraestimat, deoarece sistemele de supraveghere pot omite cazurile ușoare sau asimptomatice de MERS. În prezent, nu există un tratament specific sau un vaccin autorizat pentru MERS.

MERS (Sindromul respirator din Orientul Mijlociu) și SARS (Sindromul respirator acut sever) sunt ambele boli respiratorii grave cauzate de coronavirusuri (CoV) diferite, dar înrudite, care au în comun origini zoonotice (transmise de la cămile/lilieci pentru MERS, lilieci/civete pentru SARS) și o rată de mortalitate ridicată, însă MERS-CoV (coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu) și SARS-CoV (coronavirusul sindromului respirator acut sever) au origini, modele de răspândire și impact clinic distincte, MERS provocând focare sporadice, iar SARS ducând la o pandemie globală în 2003.

Simptome timpurii. Medicii descriu simptome mai intense decât în gripa obișnuită:

  • febră mare, aparută brusc
  • frisoane puternice
  • dureri musculare și articulare accentuate
  • cefalee intensă
  • oboseală
  • tuse seacă persistentă
  • durere în gât

Simptome de alarmă: Prezentarea urgenta la medic este necesara dacă apar:

  • dificultăți respiratorii,
  • dureri în piept
  • senzație de sufocare
  • febră care persistă peste 3–4 zile,
  • confuzie sau somnolență
  • deshidratare
  • agravarea simptomelor după o aparentă ameliorare

