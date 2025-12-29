Acasă » Știri » Boala care face tot mai multe victime în România! Peste 11.000 de cazuri raportate în doar o săptămână. Românii, sfătuiți să poarte mască

De: Redacția CANCAN 29/12/2025 | 12:16
Sursa foto: colaj CANCAN.ro

Numărul cazurilor de gripă crește alarmant de la o săptămână la alta, iar majoritatea pacienților au contactat forma bolii care circulă în toată Europa, denumită „super-gripa”. INSP vorbește de o alertă epidemiologică în acest moment. CANCAN.RO vine cu toate detaliile!

România este în alertă epidemiologică. A fost confirmat primul deces din cauza gripei. Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână. Spitalele sunt sufocate de pacienţi cu tuse şi febră şi doar pacienţii în stare gravă se mai internează. Medicii avertizează că greul abia acum începe. Vârful sezonului gripal este aşteptat în următoarele două săptămâni.

De 5 ori mai multe cazuri de gripă decât în sezonul precedent

Potrivit INSP, în perioada 15-21 decembrie 2025 au fost raportate peste 11.000 de cazuri de gripă, de două ori mai multe decât în săptămâna precedentă și de cinci ori mai multe cu cele din aceeași săptămâna a sezonului precedent.

Cele mai multe cazuri au fost confirmate în București și în județele Cluj, Botoșani, Bihor și Neamț. Primul deces cauzat de gripă din acest sezon a fost confirmat în județul Cluj. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, cu condiții medicale preexistente și nevaccinată. Femeia a fost confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Primele cazuri de gripă din acest sezon au fost înregistrate la începutul lunii decembrie, iar numărul a evoluat mult mai rapid decât în sezoanele precedene. Din acest motiv, INSP spune că suntem într-o situație de alertă epidemiologică.

Spitale tot mai aglomerate

Presiunea asupra sistemului sanitar este vizibilă mai ales în Capitală, unde camerele de gardă ale spitalelor de boli infecțioase funcționează aproape de capacitatea maximă. La Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, numărul prezentărilor a crescut semnificativ în ultimele zile. Doar în ultimele 24 de ore, peste 120 de persoane s-au prezentat la camera de gardă, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost diagnosticate cu gripă. Dintre pacienții confirmați, o parte au necesitat internare, semn că formele de boală sunt tot mai severe.

Managerul unității medicale Adrian Marinescu avertizează că situația este una complicată și riscă să se agraveze rapid. Paturile se ocupă într-un ritm alert, iar capacitatea de internare ar putea deveni insuficientă în zilele următoare, dacă ritmul îmbolnăvirilor se menține sau crește. Potrivit acestuia, la „Matei Balș” se ajunge deja la zeci de internări zilnice din cauza gripei, ceea ce pune o presiune constantă asupra personalului medical și a infrastructurii spitalicești.

Medicii vorbesc deja despre o răspândire accelerată a virusului

Nici la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București situația nu este mai bună. Aici sunt internați aproximativ 40 de pacienți diagnosticați cu gripă, iar medicii se confruntă cu un flux continuu de prezentări. Specialiștii spun că, pe lângă numărul mare de cazuri, îngrijorătoare sunt și complicațiile apărute la pacienții cu boli cronice sau la vârstnici.

Problemele nu se limitează, însă la Capitală. În mai multe județe din țară, printre care Botoșani, Iași, Cluj și Timiș, autoritățile sanitare raportează o creștere constantă a cazurilor de gripă. Medicii vorbesc deja despre o răspândire accelerată a virusului, favorizată de mobilitatea crescută a populației în perioada Sărbătorilor.

Recomandări pentru prevenirea gripei

Institutul Național de Sănătate Publică recomandă respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor. Una dintre acestea o reprezintă vaccinarea antigripală, gratuită sau compensată pentru anumite categorii de persoane. „Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.”, transmite INSP.

Purtarea măștii de protecție în locurile aglomerate, respectarea regulilor de igienă și vaccinarea antigripală sunt recomandările medicilor pentru a preveni îmbolnăvirea și răspândirea virusului gripal.

