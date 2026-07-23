Prognoza meteo azi, 23 iulie 2026. Nu scăpăm de ploi torențiale și vânt puternic. Cum va fi vremea pe litoral

România nu scapă de vremea instabilă și de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Temperaturile de joi, 23 iulie, vor crește ușor față de cele de miercuri, potrivit meteorologilor ANM. Află mai multe detalii!

Vremea de azi în România

Temperaturile vor crește în timpul zilei, mai ales în sudul, centrul și estul țării, dar nu le vor depăși pe cele specifice perioadei. În Tulcea va fi instabilitate atmosferică accentuată în prima parte a zilei. Vor fi averse torențiale, vânt puternic – rafale de 70 și 90 km/h, precum și descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă care se vor acumula vor atinge 20-30 l/mp și, pe alocuri, chiar și 40 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil. Instabilitatea atmosferică în zona montană și submontană va crește, mai ales după-amiaza și seara. În sudul și nordul țării vor fi averse de 5 sau 15 l/mp, vânt puternic, vijelii cu rafale de 45-50 de km/h, descărcări electrice și grindină pe alocuri.

Temperaturile maxime ale zilei de joi, 23 iulie, vor fi de 20 de grade în estul Transilvaniei și de 30 de grade Celsius în Crișana. Minimele serii vor indica 7 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În anumite zone va apărea ceața.

Vremea de azi pe litoral

La mare, cerul va fi temporar noros și vremea va fi răcoroasă. În timpul zilei vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab spre moderat, mai intens în prima parte a zilei – rafale de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor urca în termometre până la 23 și 26 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 15 și 19 grade Celsius. Temperatura apei din stațiuni va avea între 20 și 23 de grade Celsius.

Mamaia: 25 de grade ziua, 17 grade Celsius noaptea. Vântul va sufla cu 33 de km/h.

Mangalia: 25 de grade pe timp de zi, 16 grade Celsius în timpul nopții. Vântul va adia cu 33 km/h.

Năvodari: maxima de 26 de grade Celsius și minima de 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 26 km/h.

Costinești: sunt posibile ploi. Temperatura maximă va urca până la 24 de grade Celsius, minima va coborî până la 18 grade Celsius. Rafalele de vânt vor atinge 27 km/h.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi variabil în a doua parte a zilei. Spre seară vor fi averse de 5 sau 15 l/mp, cu descărcări electrice și vânt puternic sau vijelii – 45-50 km/h. Izolat, va cădea grindină. Temperaturile pe timp de zi vor fi în creștere ușoară, dar rămân sub cele specifice perioadei.

Vremea de azi în București

În Capitală, joi va fi o vreme instabilă și mai rece față de temperaturile normale ale perioadei. Vor fi 24-25 de grade Celsius pe timp de zi, în timp ce noaptea vor fi 14-15 grade în oraș și 12 grade la periferie.

Cerul va fi temporar noros și vor cădea averse slabe. Cantitatea de apă acumulată va fi de 5-10 l/mp, dar sunt posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab spre moderat.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va indica 23 de grade, iar minima 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu 17 km/h.

Timișoara: termometrele vor indica o maximă de 30 de grade, iar seara o minimă de 14 grade Celsius. Vântul va bate cu 27 de km/h.

Iași: temperaturile vor urca până la 26 de grade ziua și vor coborî până la 14 grade Celsius noaptea. Vântul va adia cu 10 km/h.

Constanța: 25 de grade ziua, 17 grade Celsius noaptea. Rafalele de vânt vor atinge 33 km/h.

Craiova: ziua, termometrele vor urca până la 31 de grade, iar noaptea vor coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va adia cu 19 km/h, potrivit vremearomania.com.

Brașov: maxima zilei va indica 21 de grade Celsius, iar minima 11 grade Celsius. Vântul va adia cu 13 km/h.

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