Decizia luată de părinții lui Mario Berinde, la 4 zile de la înmormântarea fiului lor. Nimeni nu se aștepta la asta!

Cazul adolescentului ucis în județul Timiș continuă să genereze reacții puternice și să deschidă noi direcții de analiză juridică, pe măsură ce familia victimei ia în calcul extinderea demersurilor legale. În perioada următoare, sunt așteptate mai multe acțiuni procedurale care ar putea viza nu doar autorul faptei, ci și cercul familial al acestuia, în contextul responsabilității legale ce poate apărea în astfel de situații.

Reprezentanții familiei lui Mario analizează cadrul juridic existent și posibilitatea formulării unor plângeri penale care să aibă ca obiect conduita părinților minorului implicat în comiterea faptei. Această direcție este luată în calcul în contextul în care legislația română permite, în anumite condiții, atragerea răspunderii penale sau civile a părinților pentru faptele copiilor minori, mai ales dacă există suspiciuni legate de neglijență, lipsă de supraveghere sau alte forme de culpă.

Ce declarații a făcut avocatul familiei

În paralel, atenția publică s-a concentrat și asupra situației minorului de 13 ani suspectat de comiterea crimei, în special în legătură cu posibilitatea ca acesta să fie scos din țară de către familie. În lipsa unui dosar penal deschis sau a unor măsuri restrictive dispuse de autorități, cadrul legal actual nu oferă instrumente imediate pentru a limita libertatea de mișcare a copilului sau a familiei sale. Astfel, din punct de vedere administrativ, părinții au dreptul de a-și muta copilul, inclusiv în afara României, fără a fi necesară o aprobare specială.

„Din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute nişte acte procedurale, care s-ar putea să implice şi nişte plângeri penale chiar cu privire la părinţii celor care se fac vinovaţi de moartea acestui copil”, a spus Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis subliniază însă că o eventuală plecare nu ar însemna automat imposibilitatea desfășurării procedurilor legale, întrucât există mecanisme de cooperare internațională care pot fi activate dacă va fi considerat necesar. Totodată, în cazul în care ar fi demarat un dosar penal, organele de urmărire penală ar putea dispune măsuri care să oblige revenirea minorului în țară.

„Da, copilul poate fi scos din ţară şi singura măsură pe care o are este una de natură administrativă. În clipa aceasta, fără un dosar penal, fără un ordin, nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta. Aici probabil că se doreşte o mutare pe la vreo rudă. Probabil că autorităţile vor putea ţina urma lor şi, la un moment dat, dacă va fi cazul, mă refer la părinţii lui, să-i aducă înapoi. Orice organ de urmărire penală poate deschide un dosar din oficiu”, a mai spus avocatul Adrian Cuculius.

