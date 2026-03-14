Acasă » Altceva Podcast » Casa de 25.000 de euro în România. Ce primești la banii aceștia și ce lipsește complet din construcție

Casa de 25.000 de euro în România. Ce primești la banii aceștia și ce lipsește complet din construcție

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 21:37
Casa de 25.000 de euro în România. Ce primești la banii aceștia și ce lipsește complet din construcție
SURSA: Pexels.com

Prețurile materialelor de construcții au crescut semnificativ, iar să-ți construiești o casă poate dura ani de zile. Cel mai probabil, dacă începi să construiești casa acum, în 2026, cu salariile și prețurile din România, până în 2046 o termini. Bineînțeles că, indiferent de resurse, scumpe sau ieftine, totul trebuie să fie în parametrii legali. Cu o sumă de 25.000 de euro, oare poți să îți construiești o casă? Și dacă da, cam cum ar arăta?

Nu ne ducem cu gândul prea de parte și suntem realiști: o casă la 25.000 de euro nu va arăta ca un palat, dar nici mansardă nu prea o să aibă… deci, până la urmă, cum ar fi? La acest preț o să fie „la roșu”, maxim. Adică, atunci când tragi linie, după ce pui pe listă materialele, o să ajungi să ai o casă micuță, dar totuși fi ridicată, cu acoperiș și structură zidită.

Cum gestionezi banii

În primul rând, îți iei gândul că vei face ceva măreț. Trebuie să știi că, folosind alternative mai ieftine la preț, cum ar fi BCA, din portofel îți vor zbura cam 15.000 de euro. În acest preț vor fi incluse betonul pentru fundație, construcția, care va fi ridicată din BCA sau cărămidă economică, acestea fiind oricum materiale mai ieftine decât ce se află acum pe piață. Mai poți adăuga acoperișul și o izolație minimă. Iar atunci când ne referim la acoperiș, ne gândim la un acoperiș simplu, cum ar fi o tablă zincată sau șidrilă bituminoasă.

Chiar dacă nu îți faci o lucrare imensă, tot va trebui să plătești cam 8.000 de euro pentru manoperă. Bineînțeles, dacă nu cumva te pricepi chiar tu și ești pregătit să te ocupi de la lista de cumpărături, până la munca propriu-zisă. Pe lângă toate acestea, mai trebuie să iei în calcul și taxele, precum: certificatul de urbanism, autorizația de construire, avize, planul de amplasament și delimitare, inscripționare în cartea funciară… și multe altele.

Până acum ai o casă ridicată, dar ce îți lipsește nu este inclus în suma de 25.000 de euro. Mai ai nevoie de instalații elevctrice și sanitare, de racordări complete la utilități cum ar fi apă, gaz, canalizare… și încă nici nu ți-ai ales culoarea parchetului! Deci, dacă vrei să îți construiești o casă cu acești bani în 2026, o poți face, cu condiția ca materialele alese să fie accesibile, iar locuința să fie mică. Practic, poți face structura unei căsuțe care va deveni al tău „acasă”.

