Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi

Dacă ai de gând să îți construiești în curând o casă, ar trebui să știi că este necesar să respecți niște norme clar definite de legislația urbanistică și de regulamentele locale. Dar ce se întâmplă dacă vrei să o construiești pe o limită de proprietate? Este permis sau va trebui să anulezi tot planul de realizare?

Limita de proprietate vizează linia juridică și fizică dintre teren și alte proprietăți ale domeniului public. În urma analizei făcute de specialiștii care se ocupă cu măsurile topografice, va trebui să depui documentele cadastrale și să le înscrii în cartea funciară a imobilului. Această limită este deosebit de importantă atunci când se face planul de proiecție și de ridicare al construcției.

Norme de respectat

Cea mai întâlnită regulă este ca distanța dintre clădire și limita de proprietate să fie cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de aproximativ trei metri. De cele mai multe ori, trebuie ca imobilul să fie încadrat într-o distanță anume față de limitele laterale ale terenului. Totuși, aceste reguli urmăresc să se respecte pentru a garanta siguranța oamenilor. În acest fel, limita de proprietate trebuie păstrată în scopul de a asigura iluminarea naturală a locuințelor, aerisirea corespunzătoare a spațiilor, siguranța la incendiu și evitarea conflictelor între proprietari.

Mai mult decât atât, documentația urbanistică stabilește dacă se va efectua lucrarea. Regulile tehnice clare impuse stabilesc dacă poziționarea gospodăriei se încadrează în distanța minimă față de lateralele proprietații și dacă zidirea se va efectua, pur și simplu. Și cum orice casă are nevoie de autorizație de construire, este imposibil să se demareze lucrarea fără prezența acesteia, iar conform Legii nr. 50/1991 trebuie să fie depuse următoarele documente:

certificatul de urbanism

proiectul tehnic realizat de un arhitect sau inginer proiectant

planul de amplasament și delimitare al imobilului

avizele solicvitate prin certificatul de urbanism.

În plus, dacă ferestrele vor fi îndreptate spre terenul vecinului trebuie amplasate la un interval de minimum doi metri față de limita de proprietate. Dacă este construită exact pe limită, intimitatea acestuia va fi innvadată. Pentru a asigura siguranța la incendiu, pereții exteriori ai locuinței trebuie să fie construiți din materiale rezistente la foc. În ceea ce privește acoperișul, sistemul de scurgere trebuie să fie amplasat în așa fel încât să nu ajungă pe teritoriul vecin.

Citește și:

