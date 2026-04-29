Narcisa Balaban reacționează ferm în apărarea lui Alberto Guță: „E totul până la copiii mei”

De: Elisa Tîrgovățu 29/04/2026 | 13:19
Narcisa Balaban a avut o reacție puternică în mediul online, exprimându-și nemulțumirea față de participarea fiului ei, Alberto, la un podcast realizat alături de tatăl său, Nicolae Guță. Fosta parteneră a manelistului nu și-a ascuns supărarea și a comentat situația în stilul său direct. Ea a criticat dur modul în care au decurs lucrurile. Ulterior, aceasta a avut și o discuție mai personală și emoționantă cu Alberto, încercând să clarifice tensiunile apărute.

Narcisa Balaban a devenit o figură cunoscută în showbizul din România, fiind adesea considerată controversată. Ea a intrat în atenția publicului în special prin aparițiile sale televizate din perioada relației cu Nicolae Guță. De-a lungul timpului, bruneta a fost implicată în mai multe conflicte și neînțelegeri cu femeile din viața artistului.

După despărțirea de manelist, viața ei a rămas concentrată pe creșterea fiului lor, Alberto. Tânărul pare să urmeze drumul tatălui său în muzică. Pe de altă parte, Narcisa a declarat că o nemulțumește faptul că Nicolae Guță nu ar fi suficient de implicat în susținerea carierei artistice a propriului copil.

Nu mai este un secret că, în urmă cu ceva timp, relația dintre Narcisa Balaban și fiul ei, Alberto Guță, a trecut printr-o perioadă tensionată. La momentul respectiv, tânărul îi reproșa mamei sale faptul că se implică prea mult în deciziile lui personale, inclusiv în relația cu partenera sa.

Narcisa și Alberto, discuție emoționantă

În timp însă, situația s-a schimbat, iar cei doi au reușit să se apropie din nou. Recent, ei au apărut împreună într-o transmisiune live pe TikTok, unde au avut o conversație deschisă și calmă.

În cadrul discuției, Narcisa i-a transmis fiului său că îi va fi mereu alături. Bruneta este dispusă să îl sprijine necondiționat, indiferent de obstacole sau persoane care ar putea interveni în calea fericirii lui.

La rândul său, Alberto a spus că îi este recunoscător pentru tot ceea ce a făcut pentru el. Totuși, el a mărturisit că simte nevoia de mai multă independență, explicând că își dorește să își gestioneze singur alegerile, fiind deja adult.

„Eu ți-am înțeles gestul și îl apreciez. Mă simt bine că ești lângă mine, dar vreau să zic că nu mai am 12 ani, mamă. Am 20 de ani și am învățat să îmi port și singur de grijă”, a explicat Alberto.

„Sunt lângă tine la orice secundă. Eu sunt în spatele tău. Oricine încearcă cu tine ceva, are de-a face cu mine, să fie clar. Așa cum sunt, femeie, știu ce am de făcut, chiar dacă nu am puterea unui bărbat. Am alte metode să mă răzbun. Totul e până la copiii mei”, a replicat Narcisa.

Fosta parteneră a lui Guță, indignată din cauza manelistului

Într-o altă postare, Narcisa Balaban a avut o reacție fermă. Ea și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Nicolae Guță s-ar raporta la fiul lor, Alberto.

Aceasta a susținut că artistul nu ar manifesta același interes și afecțiune față de Alberto, comparativ cu atenția pe care o acordă celorlalți copii ai săi, în special celor din relația actuală cu soția lui, Cristina.

