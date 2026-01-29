Acasă » Știri » Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

De: David Ioan 29/01/2026 | 09:16
Tensiunea de la Power Couple ajunge la cote maxime, iar eliminarea de aseară a Addei și a lui Cătălin Rizea a devenit rapid subiectul principal de discuție în rândul telespectatorilor. Cei doi au fost primul cuplu propus spre eliminare după ce au ajuns la un singur euro în cont, în urma refuzului Addei de a participa la una dintre cele mai dificile probe ale competiției.

Momentul nu a fost marcat doar de abandonul probei, ci și de o criză de nervi care a surprins publicul și care l-a pus pe Cătălin într-o poziție extrem de delicată, chiar în fața tuturor celorlalte cupluri.

Power Couple este un format construit pe presiune, limite personale și testarea relațiilor în situații extreme, iar fiecare probă influențează direct bugetul cuplului. În acest context, o greșeală sau un abandon poate șterge instantaneu sume importante acumulate în săptămânile anterioare.

În cazul Addei și al lui Cătălin, tensiunile s-au acumulat încă din primele episoade, artista recunoscând că anumite probe îi depășesc complet limitele emoționale. Frica sa de înălțime, o fobie reală despre care a vorbit des, a devenit un obstacol major în competiție, mai ales că multe dintre provocări sunt concepute pentru a testa curajul și încrederea în partener.

Proba fetelor care a declanșat scandalul presupunea ca participantele să spele o mașină suspendată la 24 de metri înălțime. Adda a intrat în probă convinsă că va fi ceva legat de apă, însă când a văzut platforma ridicată la zeci de metri, a izbucnit. Cătălin, obișnuit să o încurajeze și să o împingă să își depășească limitele, a încercat din nou să o motiveze.

Pentru Adda, insistențele soţului au fost percepute ca presiune și lipsă de înțelegere, iar reacția ei a fost una explozivă. În fața camerelor, artista a răbufnit, iar cuvintele sale au surprins pe toată lumea, punându-l pe Cătălin într-o lumină dificilă și tensionând atmosfera din jurul lor.

Adda şi Cătălin Rizea. foto: captură Antena 1

Refuzul probei a avut consecințe imediate: cuplul a pierdut toți banii acumulați până atunci, rămânând cu doar un euro în cont. Această situație i-a trimis direct pe lista de eliminare, iar votul final a consfințit ieșirea cuplului din competiție.

Însă, în ciuda finalului abrupt, Adda și Cătălin nu pleacă acasă cu mâna goală. Cei doi primesc 5.000 de euro pentru fiecare stage, adică pentru fiecare săptămână completă petrecută în competiție. Având în vedere că au rezistat patru săptămâni, cei doi au părăsit competiţia cu 20.000 de euro.

CITEŞTE ŞI: Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor

Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor. Cum arată

