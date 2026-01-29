Acasă » Știri » Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor. Cum arată

Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor. Cum arată

De: roxana tudorescu 29/01/2026 | 06:40
Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor. Cum arată
Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Adda și Cătălin Rizea locuiesc într-o casă la care mulți doar visează! Cei doi au muncit mult pentru ceea ce au azi, iar acum rezultatele se văd. Locuința lor este demnă de reviste. Cum arată? Toate detaliile în articol.

Adda este una dintre cele mai iubite artiste de la noi cu o carieră care se întinde pe mulți ani. Muzica ei, iubirea publicului și faima pe care a dobândit-o i-au adus multe rezultate, printre care și casa visurilor ei.

Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii diferite momente din viața ei și a familiei. De-a lungul timpului, Adda a împărtășit mai multe fotografii din care se poate observa interiorul spectaculos al casei ei (VEZI ÎN GALERIE).

Interiorul casei Addei și a lui Cătălin are un design contemporan, cu un contrast fin între nuanțe închise și deschise. Mobilierul este alb, negru și în tonuri calde de maro ales cu bun gust.

Fanii au observat rapid dressing-ul uriaș și generos pe care Adda îl are. Este clar că artista este pasionată de modă și unde se duc majoritatea banilor Addei.

Casa este spațioasă și perfectă pentru cei cinci membri ai familiei: Adda, Cătălin, fiul lor – Alex și cei doi câini ai lor.

Adda, descalificată de la Power Couple

Tensiunea atinge cote maxime la Power Couple, iar eliminarea de diseară se anunță una dintre cele mai dramatice de până acum. Adda și Cătălin Rizea sunt primul cuplu propus spre eliminare, după ce au ajuns la un singur euro în cont, în urma refuzului artistei de a participa la una dintre cele mai dificile probe ale competiției.

Însă momentul care a atras atenția publicului nu a fost doar abandonul probei, ci și criza de nervi a Addei, care l-a pus pe Cătălin într-o lumină extrem de delicată, chiar în fața tuturor (VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT).

VEZI ȘI:

După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat

Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Știri
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
Știri
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la…
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară ...
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Vezi toate știrile
×