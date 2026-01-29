Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor. Cum arată

Adda și Cătălin Rizea locuiesc într-o casă la care mulți doar visează! Cei doi au muncit mult pentru ceea ce au azi, iar acum rezultatele se văd. Locuința lor este demnă de reviste. Cum arată? Toate detaliile în articol.

Adda este una dintre cele mai iubite artiste de la noi cu o carieră care se întinde pe mulți ani. Muzica ei, iubirea publicului și faima pe care a dobândit-o i-au adus multe rezultate, printre care și casa visurilor ei.

Adda și Cătălin de la Power Couple locuiesc în casa visurilor

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii diferite momente din viața ei și a familiei. De-a lungul timpului, Adda a împărtășit mai multe fotografii din care se poate observa interiorul spectaculos al casei ei (VEZI ÎN GALERIE).

Interiorul casei Addei și a lui Cătălin are un design contemporan, cu un contrast fin între nuanțe închise și deschise. Mobilierul este alb, negru și în tonuri calde de maro ales cu bun gust.

Fanii au observat rapid dressing-ul uriaș și generos pe care Adda îl are. Este clar că artista este pasionată de modă și unde se duc majoritatea banilor Addei.

Casa este spațioasă și perfectă pentru cei cinci membri ai familiei: Adda, Cătălin, fiul lor – Alex și cei doi câini ai lor.

Adda, descalificată de la Power Couple

Tensiunea atinge cote maxime la Power Couple, iar eliminarea de diseară se anunță una dintre cele mai dramatice de până acum. Adda și Cătălin Rizea sunt primul cuplu propus spre eliminare, după ce au ajuns la un singur euro în cont, în urma refuzului artistei de a participa la una dintre cele mai dificile probe ale competiției.

Însă momentul care a atras atenția publicului nu a fost doar abandonul probei, ci și criza de nervi a Addei, care l-a pus pe Cătălin într-o lumină extrem de delicată, chiar în fața tuturor (VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT).

