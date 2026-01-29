Acasă » Știri » Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul

Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul

De: David Ioan 29/01/2026 | 09:56
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul
Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026? Fanii știu deja răspunsul. Foto: captură Antena 1

Emisiunea Power Couple nu încetează să surprindă, iar fiecare ediţie reuşeşte să ajungă în vizorul opiniei publice, fiind puternic dezbătută de către telespectatori.

De data aceasta, telespectatorii au dezvoltat ipoteza că finalul competiţiei este unul predestinat, acuzând producţia de lipsă de obiectivitate.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu au câștigat Power Couple 2026?

Deși competiția încă se desfășoară, mulți telespectatori sunt convinși că finalul este deja „scris”, iar numele câștigătorilor ar fi, în opinia lor, Cătălin și Luiza Zmărăndescu. Totul pornește de la cel mai recent episod, în care cuplul a ajuns pentru a treia oară consecutiv la vot, însă, surprinzător pentru unii, a fost din nou salvat de public. În schimb, Adda și soțul ei au fost cei eliminați.

Această nouă salvare a soţilor Zmărăndescu a stârnit un val de frustrare pe reţelele de socializare, unde fanii nu s-au ferit să-și exprime nemulțumirea. Comentariile au curs în rafală, multe dintre ele acuzând lipsa de fair-play sau chiar insinuând că rezultatele ar fi influențate.

„Deși Zmară și Luiza sunt pentru a treia oară consecutiv la vot și ieri eram convins că, dacă pică a treia oară la vot, ar trebui să plece din show din fair-play”, a scris un telespectator.

Cătălin şi Luiza Zmărăndescu. foto: captură Antena 1

Un altul a fost și mai dur:

„Zmărăndescu, un prefăcut și un fals! I-a prostit pe toți și ei imediat au pus botul”.

Fanii știu deja răspunsul

Nici Adda și Cătălin Rizea nu au scăpat de critici, însă mulți consideră, totuşi, că eliminarea lor a fost nedreaptă în contextul în care cuplul Zmărăndescu a fost salvat de trei ori.

„Nici Adda și Cătălin nu aveau ce căuta acolo, pentru că ea renunță foarte ușor, dar totuși, ăia au fost salvați de 3 ori. Deja mă plictisește emisiunea, devine ca o telenovelă”,

„Păcat! Zmărăndescu iar a fentat-o! Se știeee!”, sunt unele dintre comentariile fanilor.

Pe lângă nemulțumirea legată de eliminări, un alt val de reacții a apărut în jurul ideii că Antena 1 ar „pregăti terenul” pentru ca Luiza și Cătălin Zmărăndescu să câștige competiția. Mulți telespectatori sunt convinși că modul în care evoluează lucrurile indică un scenariu deja stabilit.

„Teatru ieftin, marca Antena 1. Nu m-ar surprinde ca familia Zmărăndescu să câștige finala”,

„Salvați de trei ori nu e prea mult? Probabil aranjat să și câștige, rușine”,

„Îl țin pe ăsta în casă până câștigă”, au scris urmăritorii emisiunii.

