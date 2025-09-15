Acasă » Știri » Tzancă Uraganu, amenințat de interlopi! A cerut ajutorul poliției și vinovatul a fost prins. Detalii de ultimă oră

Tzancă Uraganu, amenințat de interlopi! A cerut ajutorul poliției și vinovatul a fost prins. Detalii de ultimă oră

15/09/2025
Interlopul care l-a amenințat cu moartea pe Tzancă Uraganu a fost reținut de Poliție! Oamenii legii au fost nevoiți să scoată pistolul pentru a-l liniști pe bărbat. În imagini, se observă că acesta devenise agresiv și nu voia să stea încătușat. Află, în articol, toate detaliile!

În ultimii ani, Tzancă Uraganu s-a plâns de nenumărate ori că este terorizat de interlopi. Celebrul manelist a făcut și un apel public la autorități prin care solicita ajutorul, susținând că se teme pentru viața lui. Mai mult decât atât, artistul a declarat că a fost șantajat, amenințat și chiar tâlhărit pentru că a refuzat să plătească taxă de protecție. Acum, unul dintre suspecți a ajuns pe mâinile polițiștilor, însă pentru alte acuzații.

De ce a fost reținut interlopul care l-a amenințat pe Tzancă Uraganu

Un interlop a ajuns pe mâinile polițiștilor în urma unei altercații violente. Oamenii legii au intervenit și l-au reținut pe bărbat, însă acesta a încercat să se împotrivească. Astfel, agenții au fost nevoiți să folosească pistolul din dotare pentru a-l amenința.

Bărbatul reținut acum pentru violență este același care l-a amenințat cu moartea pe Tzancă Uraganu, potrivit România TV. În ultimii doi ani, celebrul manelist s-a plâns că a fost terorizat și s-a temut pentru viața lui. Cântărețul chiar se gândise să își ia copiii și să se mute de teamă.

Supărarea interlopilor ar fi pornit de la faptul că Tzancă Uraganu a refuzat să le plătească taxă de protecție. Din disperare, la acea vreme, artistul chiar a făcut un apel public pentru a cere ajutorul autorităților.

„Rog toată Poliţia, toată procuratura să ia măsuri! După ce ne omoară şi ne dau foc la case, e prea târziu să intervină… Eu am dosar cu ei, să se facă ceva. Dacă el nu are frică nici de mascaţi, eu ce pot să fac, mă închid undeva. Ei mă amenință, îmi cer bani, șantaj, deja mi-au luat un ceas în urmă cu doi ani, mi-au luat o sumă de bani, m-au tâlhărit, și în Germania tot ei au fost. (…) Nu se mai poate ieși din casă.

Mă amenință într-una să le dau bani, vor să vină după mine, au zis că îmi dă foc la casă, eu deja vreau să iau copiii să mă mut, să îi pun într-un loc ascuns pentru că au zis că dau foc la casă, oamenii sunt în stare de orice. Vreau să se facă dreptate și rog toată Poliția Română și DIICOT și tot ce înseamnă procuratură să ia măsuri cu acești oameni pentru că nu se mai poate trăi și nu mai pot ieși nicăieri din cauza lor pentru că trebuie să le dau lor taxă de protecție”, a declarat Tzancă Uraganu, în urmă cu doi ani.

Citește și: Mega-petrecere de 3 zile şi 3 nopţi! Tzancă Uraganu a făcut spectacol la Four Seasons. Campion al contractelor cu Statul, nuntă de 600 mii € la Atena!

