Mega-petrecere de 3 zile şi 3 nopţi! Tzancă Uraganu a făcut spectacol la Four Seasons. Campion al contractelor cu Statul, nuntă de 600 mii € la Atena!

Atena a fost martora unei nunți fastuoase, unde Gabriel Al Baba și-a unit destinul cu aleasa inimii, Timeea. Evenimentul a atras invitați din mai multe orașe din România. Nașul a fost nimeni altul decât Neluțu Varga, unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal și afaceri. CANCAN.RO a aflat toate amănuntele.

Petrecerea a fost una de excepție, cu momente atent pregătite pentru a impresiona fiecare invitat. Sala decorată cu flori alese, aranjamente de lux și lumini spectaculoase au creat un cadru desprins parcă din filme. Invitații s-au delectat cu preparate sofisticate și băuturi fine, iar mai mulţi artişti internaţionali au întreţinut atmosfera până în zori. Printre artiștii prezenţi s-a numărat și Tzancă Uraganu.

Cum a arătat rochia miresei

Rochia miresei a făcut furori printr-o croială spectaculoasă, evidențiată de materialul fin, cu inserții transparente și linii verticale. Bustul perfect conturat și talia bine definită au fost puse în valoare de o trenă elegantă, care a adus un plus de dramatism întregii apariții. Confecționată dintr-un alb imaculat și accesorizată cu detalii inspirate din stilul haute couture au făcut-o pe mireasă să fie evident în centrul tuturor privirilor.

Neluțu Varga, naș la o nuntă exclusivistă în Grecia

Petrecerea a fost organizată într-un restaurant de top din capitala Greciei, loc care figurează constant în clasamentele exclusiviste de gastronomie și evenimente private. Surse apropiate vorbesc despre un buget impresionant, cu sume vehiculate între 400.000 și peste 600.000 de euro. În același timp, locația exclusivistă a permis un control mai strict al accesului și al imaginii publice, însă detalii au ajuns rapid să circule în mediile mondene și pe rețelele sociale.

Numai pentru artiștii invitați, costurile s-ar fi ridicat la zeci de mii de euro, iar logistica adusă din România și Grecia a ridicat nota de plată la un nivel spectaculos.

Printre momentele serii s-a remarcat recitalul lui Tzancă Uraganu, unul dintre cei mai populari cântăreți de manele ai momentului. Artistul ar fi încasat în jur de 40.000 de euro pentru prestația sa, confirmând tendința ultimilor ani în care onorariile vedetelor din gen au explodat la evenimente private.

”Cânt și pe 30.000, și pe 25.000, acum două, trei săptămâni am cântat pe 30.000, pe 25.000, 15.000, 17.000”, a declarat Tzancă Uraganu cu puțin timp în urmă, pe rețelele de socializare.

Cine este mirele Gabriel Al Baba

Gabriel Al-Baba, în vârstă de 30 de ani din Timiș, se află în centrul unor anchete și investigații legate de contractele de digitalizare prin PNRR. În mai puțin de doi ani, firma sa – Aconnect Smart Software – a câștigat 49 de contracte în valoare de aproape 10 milioane de euro, majoritatea fără competitori la licitații. Creșterea companiei este spectaculoasă: în 2022 avea un singur angajat și venituri modeste, iar un an mai târziu raporta patru angajați, o cifră de afaceri de 7,7 milioane de euro și un profit de peste 5 milioane, potrivit informaţiilor obţinute de g4media.ro.

Ancheta Parchetului European (EPPO) vizează posibile conflicte de interese, având în vedere că Al-Baba ar fi fost implicat nu doar în implementarea proiectelor, ci și în consultanța și redactarea caietelor de sarcini, pași cruciali care pot influența cine câștigă licitațiile. Mai mulți primari au reclamat că documentațiile livrate erau generale, cu greșeli repetate, fără adaptare la specificul local, iar unele administrații au fost obligate să returneze bani pentru aceste nereguli.

Cazuri concrete au fost semnalate în județul Tulcea, unde firme din anturajul lui Al-Baba ar fi oferit consultanță primăriilor, iar ulterior Aconnect Smart Software a câștigat contractele de implementare. În total, doar în acest județ, compania a obținut contracte de circa 600.000 de euro, în două situații fiind singurul ofertant, relatează g4media.ro.

Deși în acte nu are funcţii de conducere în firmele de consultanță implicate, Al-Baba ar fi coordonat întâlnirile cu autoritățile locale și ar fi fost perceput de primari ca „omul de legătură” între consultanți și furnizorul de software.

