Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: “E o situație oribilă”

Irinel Columbeanu a ratat debutul Irinei pe podiumul de prezentare, deși și-ar fi dorit enorm de mult să fie prezent. Foc și pară pe ei, și-a sunat imediat nașul și fiica, după ce aceștia i-au ascuns că vor fi la Transilvania Fashion. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Matei Miko dezvăluie însă motivul pentru care l-au lăsat pe Iri la zil, în timp ce Irina a defilat la Cluj.

Week-end extrem de important pentru Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu. Tânăra, care a împlinit 18 ani în acest început de an, a debutat la Transilvania Fashion, în domeniul în care mama sa s-a făcut remarcată, ce-i drept și cu ajutorul fostului milionar de la Izvorani.

Irinel Columbeanu, lăsat în azil în timp ce Irina a defilat pe podium

Iri a adorat tot timpul astfel de evenimente. Iar cel ce a avut loc la Cluj era unul cu totul aparte pentru el, dat fiind faptul că fiica sa urca pe podiumul de prezentare. Irina și nici nașul său, Matei Miko nu i-au spus absolut nimic despre festivalul de la Cluj. Lăsat în azil, fostul afacerist a aflat din presă că fiica lui a fost vedeta prezentării:

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Dar nu mi-au spus nimic. Cum am aflat din presă, i-am sunat, dar nu mi-a răspuns niciunul”.

„Dacă pleca din azil, nu-l mai primeau înapoi”

În realitate însă, Irina și nașul Miko au încercat să-l aducă și pe Iri la Cluj. Conducerea azilului unde locuiește i-a interzis să facă această deplasare.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile Și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Si că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a dezvăluit Matei Miko în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„E o situație oribilă”

Acesta nu ne-a ascuns faptul că i-a sugerat Irinei să-l anunțe dinainte, dar a lăsat-o pe ea să aleagă ce e mai bine de făcut.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut. Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag” , a completat Matei Miko.

