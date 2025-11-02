Acasă » Știri » 20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului care i-a cazat: „Ciupiți de ploșnițe”

De: Andreea Stăncescu 02/11/2025 | 18:07
Mai mulți sportivi au ajuns la spital / Sursa foto: pixabay

Un turneu de fotbal pentru juniori desfășurat în stațiunea Băile Felix s-a încheiat cu un incident medical neașteptat. 20 de sportivi au ajuns să acuze probleme digestive după cazarea și masa servită la două hoteluri din zonă. A fost deschisă o anchetă pentru a afla cauza exactă a îmbolnăvirilor.

Peste 20 de tineri sportivi, cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au acuzat dureri puternice de stomac, episoade de vomă și diaree. Trei dintre ei, aflați la Hotelul Mureș, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. Doi au fost internați pentru 24 de ore cu suspiciune de toxiinfecție alimentară, însă părinții au solicitat externarea lor în data de 30 octombrie.

Anchetă epidemiologică la Băile Felix

Autoritățile sanitare din județul Bihor au demarat o investigație epidemiologică, după ce mai mulți copii care au participat la un turneu de fotbal desfășurat în stațiunea Băile Felix au început să manifeste simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Conform informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică Bihor, copiii afectați provin din șapte județe: Cluj, Brașov, Arad, Timiș, Satu Mare, Mehedinți și Hunedoara, având vârste cuprinse între 10 și 14 ani.

Compania ce administrează hotelurile implicate, a precizat că problemele au apărut în noaptea de 29 spre 30 octombrie. În timpul șederii s-au observat și ploșnițe în camerele cazării. Personalul medical al unităților ar fi acordat primele îngrijiri pe loc, iar deocamdată nu a fost stabilită sursa îmbolnăvirii.

„Este o situație regretabilă, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și transparența. Ne-am pus imediat la dispoziția autorităților și oferim tot sprijinul necesar pentru a clarifica ce s-a întâmplat. Este important de știut că în cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare în rândul celorlalți oaspeți cazați la noi. Considerăm esențială identificarea precisă a cauzei problemei și aplicarea imediată de măsuri, prioritatea noastră fiind oferirea serviciilor de calitate oaspeților. Cel mai important este că micuții sunt bine și că nu au existat cazuri grave. Ținem foarte mult la standardele noastre de igienă, curățenie și calitatea meselor oferite, iar siguranța oaspeților este și rămâne prioritatea noastră!”, a declarat Oana Ursulescu, CEO Turism Felix S.A.

Sursa foto: pexels

Antrenorul echipei dă vina pe mâncare

În schimb, antrenorul echipei Luceafărul Severin, Hugo Moutinho, este convins că alimentația oferită sportivilor este de vină pentru îmbolnăviri. El a afirmat că, la momentul incidentului, au sosit mai multe ambulanțe și a respins posibilitatea ca apa din piscine să fie de vină. Potrivit acestuia, clubul ia în calcul acționarea hotelului în instanță.

„Sută la sută a fost de la mâncare. Nu are cum să fie de la apa de la piscină, pentru că sportivii mei care au fost internați în spital nu au fost în piscină. Doar de la mâncare poate fi, pentru că nu există altă soluție, mai ales că aveam trei meciuri pe zi și nu aveam timp de bălăceală!

La noi, la hotel Mureș, au fost peste 20 de cazuri. Au fost unii de la 2017, că am fost cu ambele grupe, ciupiți de ploșnițe. Am două cazuri plus părinții plini pe corp de ciupituri, la etajul 9, unde am stat noi la hotelul Mureș. Noi alegem condiții, dacă e curat, nu am nimic de spus, dar când sunt ploșnițe, e ceva la mijloc, e mizerie!”, a mai declarat Hugo Moutinho, tehnicianul echipei.

