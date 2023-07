Sandra Izbașa și Răzvan, nepotul lui Ștefan Bănică Jr., s-au căsătorit religios. Primele imagini de la eveniment

Zi importantă pentru Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefani Bănică Jr.! Fosta gimnastă a îmbrăcat, astăzi, rochia de mireasă. De altfel, ziua aceasta are o încărcătură emoțională profundă, căci astăzi s-au împlinit trei ani de când au ales să meargă în aceeași direcție. Fosta mare campioană a postat pe rețelele de socializare imagini de la eveniment. Iată detaliile mai jos, în articol.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil nu sunt singurii care au ales să se căsătorească religios, duminică, 30 iulie 2023. Un alt cuplu celebru a ales să facă acest pas. Mai cu seamă, Sandra Izbașa și Răzvan, nepotul lui Ștefani Bănică Jr., s-au cununat religios. Fosta gimnastă în vârstă de 33 de ani și actorul de 31 de ani s-au pregătit pentru acest moment special, mai ales că astăzi se împlinesc trei ani de când s-au cunoscut și au decis să meargă pe același drum. Chiar fosta gimnastă mărturisea, în urmă cu ceva vreme, că prima oară s-a îndrăgostit la vârsta de 30 de ani, adică în momentul în care l-a întâlnit pe soțul ei. Până atunci, a ales să se axeze pe cariera sportivă.

Sandra Izbașa s-a pregătit în totalitate de acest eveniment din viața de cuplu. A ales să poarte o rochie de mireasă lungă, cu detalii care pur și simplu fură privirile celor din jur. Rochia purtată de fosta mare gimnastă are un decolteu în V, iar spatele este gol. De altfel, tot la spate, rochia are o fundă uriașă, iar trena este lungă. Sosirea la biserică a fost, evident, specială. Mirii au coborât dintr-o mașină de epocă!

Vezi și „DACĂ EU NU AVEAM PERFORMANȚE, NU CRED CĂ SE REMARCA FRUMUSEȚEA!” CÂT A AJUTAT-O ASPECTUL FIZIC PE SANDRA IZBAȘA ÎN CARIERĂ

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au căsătorit religios

După ce a ajuns la final ceremonia religioasă, cei doi îndrăgostiți au făcut o serie de declarații. La ieșirea din biserică, Sandra Izbașa a declarat că momentul este extrem de special pentru ei, iar emoțiile au încercat să le lase deoparte. Cununia civilă au făcut-o în urmă cu doi ani, iar astăzi și-au dorit să aibă loc ceremonia religioasă.

„Un moment foarte special şi ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la acestă slujbă minunată şi că suntem căsătoriţi în faţa lui Dumnezeu! Astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut. Şi am zis să lăsăm emoţiile la hotel şi să ne simţim extraordinar de bine. Abia aşteptăm să ne bucurăm şi să ne distrăm. Și să fim extraordinar de energici şi să-i bucurăm pe toţi cu ceea ce am pregătit noi un an de zile, destul de intens”, a mărturisit Sandra.

Vezi și SANDRA IZBAȘA, CHINURILE NEȘTIUTE ALE UNEI CAMPIOANE. CE SE ÎNTÂMPLA ÎNAINTE DE MARILE COMPETIȚII

De altfel, Răzvan Bănică a transmis și el un mesaj, la ieșirea din biserică: „Am încercat să ne odihnim cât de mult am putut, însă emoţiile nu ne-au lăsat să o facem până la capăt. Dar suntem foarte bine, suntem împliniţi şi recunoscători lui Dumnezeu că suntem aici, împreună, alături de toţi cei dragi, şi vă mulţumim! Eu ştiam cum va arăta rochia, dar nu ştiam varianta finală. Chiar dacă aş fi ştiut-o, momentul pe care l-am trăit astăzi când am văzut-o a fost unic şi irepetabil”.

Fosta campioană deține 4 medalii olimpice – 2 de aur, 2 de bronz. Le-a obținut în urma participării sale la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012. De altfel, are 7 titluri europene. În anul 2008, Sandra Izbașa a primit titlul de „Gimnasta Anului” de la Federața Română de Gimnastică.

Sursă foto: Instagram