Sandra Izbaşa şi Răzvan Bănică se căsătoresc religios în această vară! Blondina a publicat primele imagini cu rochia de mireasă

Sandra Izbașa trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu nepotul celebrului Ștefan Bănică Junior. Cei doi au făcut cununia civilă pe 30 iulie, la fix doi ani de când formează un cuplu. În această vară urmează să se întâmple un alt eveniment important în viaţa acestora. Îşi vor jura iubire şi în faţa lui Dumnezeu. Cunoscuta gimnastă a făcut declaraţii despre nuntă, recent.

Sandra Izbaşa este în culmea fericirii de când l-a cunoscut pe Răzvan Bănică. Încă din primele luni de relaţie, blondina îl numea „soţul meu”, iar dorinţa a-i fi parteneră tot restul vieţii i s-a îndeplinit în 2021.

Alesul inimii sale i-a pus inelul pe deget de Crăciun, într-un cadru de poveste. Cererea a fost una specială, iar Răzvan Bănică şi-a dorit ca totul să iasă aşa cum a planificat.

„Ca un creator ce sunt, am simțit că nu-mi respectă creația. Nu poți, după 15 secunde, să zici: stai, măi, un pic, ce e asta, e o cerere în căsătorie? Am dat play de șase ori la piesa aia numai ca să o asculte până la capăt.

A durat 20 de minute, pentru că voiam să asculte piesa până la final și la final să scot inelul și s-o întreb. Într-un final, a ascultat melodia, i-am oferit inelul și am plâns, atât ea, cât și eu”, a detaliat Răzvan Bănică.

Sandra Izbaşa va îmbrăca rochia de mireasă în această vară!

În această vară, gimnasta va îmbrăca şi rochia de mireasă. Pe reţelele de socializare, blondina a publicat două fotografii de la primele probe. De asemenea, Sandra Izbaşa a menționat faptul că abia așteaptă să le arate și fanilor ce ținută și-a ales pentru marele eveniment.

„Vara aceasta voi îmbrăca rochia de mireasă! ✨ Este un moment pe care îl aștept cu sufletul plin de emoție! Ultimele mele vizite s-au încheiat cu alegerea celei mai frumoase rochii pe care mi-o puteam imagina și dori. Abia aștept să o vedeți și voi! 🤍😍”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.

Sandra Izbaşa a vorbit despre cel mai greu moment din viaţa ei

Sandra Izbașa a fost invitată în urmă cu câteva luni la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Ridai”, acolo unde a vorbit despre cariera sa sportivă. Blondina și-a adus aminte de cel mai greu moment din viața sa, când a suferit o accidentare gravă.

„Da, a fost cumpănă vieții mele. Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău. Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element. În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o. A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult. Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez”, a mărturisit Sandra Izbașa.