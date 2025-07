Celebra artistă din România, la un pas să rămână fără auz! Medicii i-au interzis să mai cânte: „A fost crunt! Plângeam în fiecare zi”

De ani de zile, Rucsandra Iliescu trăiește un calvar. Artista s-a trezit într-o zi cu un bâzâit puternic în ureche. La scurt timp, a început să audă înfundat, iar investigațiile pe care le-a făcut au scos la iveală probleme grave. Medicii i-au spus că este suspectă de surditate brusc instalată. I-au recomandat să renunțe la concerte dacă nu vrea să-și piardă definitiv auzul. De atunci, duce o luptă grea cu o tulburare care i-a dat viața peste cap. CANCAN.RO are toate detaliile.

Viața de artist vine la pachet nu doar cu satisfacții, ci și cu necazuri despre care vedetele nu prea vorbesc. De mai mulți ani, Rucsandra Iliescu, ex-Blaxy Girls, actuală membră a trupei The Colours, se confruntă cu o gravă problemă de sănătate. Într-o zi, Rucsy, așa cum îi spun apropiații și fanii, s-a trezit cu un bâzâit asurzitor în urechea dreaptă.

Panicată, s-a dus de urgență la spital, unde a aflat că zgomotul deranjant din ureche poate ascunde afecțiuni serioase. I s-a recomandat să consulte un medic ORL-ist, iar investigațiile pe care le-a făcut au scos la iveală o problemă mult mai gravă decât își imagina. Medicii i-au spus că este suspectă de surditate brusc instalată.

”După un eveniment, în timp ce stăteam în pat, am auzit ca un bâzâit de muscă în urechea dreaptă. A fost crunt. Îmi vibra tot capul. La spital mi-au spus că nu au ce să-mi facă și mi-au dat niște tratamente pentru urechea internă. Am mers la ORL, unde am aflat că sunt suspectă de surditate brusc instalată la urechea dreaptă. După acel bâzâit, mi s-a diminuat și auzul pe partea dreaptă, auzeam înfundat. O lună nu am mai cântat”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Rucsy.