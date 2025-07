Ce mai face fosta solistă de la Blaxy Girls, la peste 10 ani de la destrămarea trupei. Unde cântă acum și cu cine s-a logodit de curând. Detalii exclusive

Trupa Blaxy Girls, înființată de Costi Ioniță, a făcut furori când a fost lansată, în urmă cu aproape 20 de ani. Hiturile formației sunt fredonate și în ziua de azi. După ce Blaxy Girls s-a destrămat, în anul 2014, fiecare dintre cele cinci membre ale trupei a luat-o pe un alt drum. Fosta solistă, Rucsandra Iliescu, are acum 34 de ani și cântă de mai mult timp în trupa The Colours. Rucsy, așa cum îi spun prietenii, s-a logodit cu toboșarul formației și se pregătește să se așeze la casa ei. CANCAN.RO are toate detaliile.

Au trecut mai bine de 10 ani de la destrămarea Blaxy Girls, dar fanii Rucsandrei Iliescu o asociază și astăzi cu trupa care i-a adus celebritatea. Fosta solistă a formației constănțene și-a continuat cariera, dar pe alt culoar muzical. De aproape 8 ani face parte din trupa The Colours, alături de care cântă mai mult la evenimente private. La 34 de ani, Rucsy, așa cum îi spun prietenii, și-a găsit liniștea atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Chiar dacă nu mai este în prim-planul showbizului, se simte o artistă împlinită.

”Toată lumea mă întreabă dacă nu mai vreau să fac piese sau dacă mai cânt. Cred că muzica nu înseamnă doar să apari la TV. Fac ceea ce-mi place, dar mai de nișă. Am alt public. Cântăm la petreceri private high class, la petreceri de firmă, la nunți, zile de naștere. Avem show de lumini, mă simt ca la un concert. Sănătatea mea fizică și emoțională este mai importantă decât orice faimă”, a spus, pentru CANCAN.RO, Rucsandra Iliescu.

Trupa The Colours i-a adus satisfacții nu doar în cariera muzicală. Destinul a făcut ca între ea și toboșarul formației să se lege o frumoasă poveste de dragoste.

Și-au ținut relația secretă timp de un an și jumătate

Rucsy și Florin sunt împreună de 7 ani și în urmă cu câteva luni s-au logodit. Timp de un an și jumătate, și-au ținut relația secretă, iar motivul a fost unul bine întemeiat. Trupa avea o regulă clară, aceea de a nu încuraja relațiile între colegi.

Motivul a fost acela că un cuplu format în sânul trupei nu a funcționat, iar ulterior situația a devenit oarecum tensionată. Culmea este că tocmai toboșarul formației a impus această regulă, pe care, însă, căile încurcate ale iubirii l-au făcut să o încalce.

Rucsy povestește că relația care s-a născut între ei i-a luat pe amândoi prin surprindere, dar în special pe ea. Îl admira din umbră pe Florin, un muzician mult mai experimentat decât ea și cu 9 ani mai mare. Lucrurile au venit, însă, de la sine, iar, după o serie de tachinări, au ajuns să formeze un cuplu. Momentul în care a cerut-o de soție a fost unul pe cât de romantic, pe atât de atipic. S-a întâmplat la Mamaia, pe o ploaie torențială, când Rucsy se aștepta cel mai puțin.

”M-am și speriat, am avut impresia că i s-a făcut rău”

Tocmai își terminaseră programul de la o petrecere când s-au gândit să dea o fugă la un magazin deschis non-stop.

”Am fost la cazare și mi s-a făcut foame. Nu aveam nimic de schimb la mine și nu voiam să merg cu hainele de scenă. Mi-a dat hainele lui, inclusiv adidașii și căciula, și am zis să mergem la un non-stop să luăm ceva de mâncare. Ploua torențial și, la un moment dat, a tras brusc de volan dreapta. M-am și speriat, am avut impresia că i s-a făcut rău, apoi am crezut că vrea să dansăm în ploaie. M-a scos din mașină, s-a pus în genunchi în ploaie, într-o băltoacă, mi-a spus niște chestii drăguțe, apoi mi-a pus întrebarea. L-am văzut că a fost maxim de stresat toată ziua, dar nu știam de ce”, a mai povestit Rucsandra Iliescu.

Rucsy și Florin încă nu au stabilit data exactă a nunții. Prioritatea lor este să-și ridice casa la care visează de ceva timp. O vor construi la Afumați, unde și-au cumpărat un mic teren lângă o pădure. Aici și-ar dori să își facă și nunta.

”Visul meu este să organizez ceva doar cu prietenii mei, cu mama, cu tata, acolo unde vom face căsuța. Să fie o cununie în care să ne zicem jurămintele și să facem un grătar. Nu vreau nici dar de nuntă”, mai spune Rucsy.

