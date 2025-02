Cum a început relația Oanei Radu cu toboșarul? El avea pe cineva, dar… ”Prima dată s-a întâmplat într-o pădure!” CANCAN.RO are picanteriile

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Oana Radu dezvăluie cum s-a îndrăgostit iremediabil de colegul său de trupă. Șerban i-a readus fericirea după divorțul de Cătălin, iar acum cei doi plănuiesc să ajungă și la altar. Când s-au cunoscut însă, Șerban era într-o relație, iar Oana… măritată!

Oana Radu a trecut prin nenumărate schimbări în ultimii doi ani. A divorțat de Cătălin, s-a cuplat și logodit cu toboșarul său, s-a focusat pe business-urile pe care le are, iar acum plănuiește concertul vieții sale, la Sala Palatului, în martie. Deși după separarea de fostul soț a rămas cu mai multe traume și credea că nu va mai zâmbi curând, soarele a răsărit pe strada sa mai repede decât estima vreodată.

Șerban i-a readus zâmbetul pe buze și a făcut-o să se iubească din nou. Deși se cunoșteau din 2022, fiind colegi de trupă, între ei s-a înfiripat ceva abia după divorțul Oanei și după ce Șerban s-a despărțit definitiv de iubita de la vreme aceea, susține cântăreața, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

(CITEȘTE ȘI: Cătălin Dobrescu o face praf pe Oana Radu, după ce artista s-a afișat cu noul iubit: ”Mi-ar fi rușine! A fost Iuda”)

”Când l-am cunoscut, Șerban era într-o relație. Mai auzeam discuții, fiind colegi, dar nu eram atentă, pentru că nu mă interes. Nu știam atunci când s-a terminat relația lui, ulterior am aflat. A fost într-o relație mulți ani, după mai avea și el fete cu care vorbea, dar nu am dat atenție subiectului. S-a despărțit într-un final. (…) Noi am negat foarte mult timp ce simțeam, pentru că eu îl iubeam pe Șerban ca prieten. Era o prietenie. Era chiar cel mai bun prieten al meu. A durat ceva până când am avut primul sărut.

Negam din cauza prejudecăților, apoi pentru că eu aveam un trecut trist și nu prea mai credeam în iubire. Mă făcea să mă gândesc că nu vreau să stric prietenia noastră frumoasă. Simțeam că mă place, simțea și el și am început să avem discuții pe această temă. Noi chiar am aut sentimente puternice unul pentru celălalt”, a declarat artista.

Chiar și primul sărut a fost unul memorabil, după cum descrie vedeta.

”Prima dată s-a întâmplat într-o pădure, dar nu este ceea ce pare”, râde Oana Radu.

Cum a decurs mai exact prima lor interacțiune, departe de ochii colegilor de trupă, cum se înțelege Oana cu socrii săi, dar și de ce nu vrea să devină mamă, chiar dacă Șerban își dorește un copil curând, aflați AICI.

(VEZI ȘI: Oana Radu susține că a trăit un calvar lângă fostul soț! Ce i-ar fi făcut Cătălin Dobrescu în timpul căsniciei: „Eu eram servitoarea lui”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.