Cătălin Dobrescu o face praf pe Oana Radu, după ce artista s-a afișat cu noul iubit: ”Mi-ar fi rușine! A fost Iuda”

Cătălin Dobrescu nu se mai abține și o atacă dur pe fosta sa soție, Oana Radu. Fostul soț al artistei a pus tunurile pe ea după ce aceasta s-a sărutat cu alt bărbat pe scenă. Cum a reacționat Cătălin Dobrescu după ce fosta sa parteneră și-ar fi refăcut viața? Iată cine este, de fapt, bărbatul cu care Oana Radu s-a sărutat pe scenă la unul dintre concertele pe care le-a susținut recent!

Au trecut câteva luni bune de când Oana Radu și Cătălin Dobrescu au ales sa pună punct căsniciei. Cei doi sunt acum implicați în procese, iar după ce cântăreața a făcut mai multe declarații despre mariajul lor, fostul ei soț a simțit nevoia să răspundă.

În urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, Cătălin Dobrescu a postat mai multe filmulețe în care discută despre separarea lor. Bărbatul s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Oana Radu în spațiul public și i-a cerut acesteia, în mod public, să oprească atacurile la adresa lui. Mai mult, fostul soț al cântăreței a dezvăluit că a lăsat totul în urmă și că își dorește ca discuțiile pe această temă să rămână în trecut.

„Această persoană se ține de mine de nouă luni de zile. Eu am înțeles că vrei să îți faci reclamă, vrei să fii în top acolo(…) Mi s-au adus acuzații că ce s-a întâmplat după. Ce s-a întâmplat după? Cătălin a plecat și nu s-a mai uitat în urmă, asta s-a întâmplat după.

Nu a făcut nimic Cătălin, nu a dat un telefon, nu a dat un mesaj, nu a amenințat pe nimeni. A mirosit el ceva și a plecat(…) Sper să se oprească aceste atacuri la adresa mea, vreau să îmi văd de cariera mea, vreau să îmi văd de viața mea.(…) Mie îmi dă cu virgulă cum un om știe care a fost adevărul și vorbește altceva. Mie aici îmi dă cu virgulă rău de tot. Sunt foarte supărat, am ales să tac din gură, am tăcut, dar nu îmi place. Există persoane care o cred și care cred despre mine că sunt un nenorocit și că mi-am bătut joc, că am manipulat”, a fost mesajul transmis de Cătălin Dobrescu pe rețelele de socializare.