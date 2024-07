Boala teribilă de care suferă Andreea Marin. Ce legătură are cu Mădălina Manole

În discuția respectivă, Andreea Marin a menționat și impactul profund pe care l-a avut decesul regretatei Mădălina Manole. Vedeta a subliniat că acest trist eveniment a reprezentat un semnal puternic pentru ea, determinând-o să caute sprijinul specialiștilor.

„M-am tratat, așa cum medicul m-a sfătuit. Am fost și la psiholog, am fost și la psihiatru. Era o chestiune care evoluase deja, pentru că nu m-am dus la timp. În momentul în care ajungi să te gândești rău față de viața ta, înseamnă că nu mai ești la începutul depresiei. Da, te gândești că pui mai puțină povară astfel pe umerii celor dragi ție. Noroc că atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am mers la un specialist.

Specialistul mi-a confirmat că despre asta este vorba. După ce am trecut eu prin ce am trecut și după ce m-am recuperat, am început să fac campanii pe această temă. Am considerat că nu e de joacă. În jurul meu au fost și oameni care și-au luat viața și am înțeles că trebuie vorbit deschis despre acest subiect. A fost anul în care Mădălina Manole și-a luat viața din pricina depresiei și acela a fost semnalul de alarmă pentru mine”, a mai mărturisit „Zâna Surprizelor”.

Andreea Marin a intrat în depresie după ce a născut-o pe fiica sa, Violeta

După nașterea Violetei, Andreea Marin a traversat o perioadă dificilă de depresie postnatală când fiica sa avea aproximativ un an și câteva luni. A fost un moment extrem de dificil pentru ea și a fost aproape să facă un gest extrem. Cu toate acestea, a reușit să depășească acele momente și să se arate ca o femeie puternică. În trecut, ea a discutat despre această perioadă grea din viața ei, când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. „A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui. A fost foarte greu, am ajuns să nu mai pot controla furtuna din mine, să mă simt foarte rău, deloc motivată să merg mai departe. A fost cumplit. (…) Eram după o naştere şi am trăit această depresie postnatală. Desigur, erau şi nişte motive personale. În acea perioadă a avut loc şi pierderea Mădălinei Manole. Eu nu realizam că trăiesc o depresie, de obicei depresivul nu ştie şi nu acceptă să i se spună că asta trăieşte. I se pare că e arătat cu degetul şi că este privit ca un nebun. Nimănui nu-i place să i se pună o astfel de etichetă”, a mărturisit Andreea Marin pentru Adevărul, în anul 2018.

